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再也不分開 台舞團身體處方「㒩」登外亞維儂藝術節

中央社／ 亞維儂20日專電

台灣舞團「身體處方」於法國外亞維儂藝術節演出「㒩」。㒩意為「裸」，指遍體無毛的動物，如生命最初與最後模樣。3名近乎赤裸的舞者以不分開、相互交疊方式，詮釋成巨獸，如科幻創世紀場景，以原始力撫慰生死課題。

長達40分鐘的「㒩」編舞特殊，3位舞者以合體不分離方式，舞出一隻溫柔巨獸。它緩緩伸展、慢慢移動，在超越時間定義的異世界裡自我輪迴，並不時拋出奇想。

「㒩」是「身體處方」的開團首作，曾於2024年愛丁堡藝穗節演出並大受歡迎。期待以舞蹈療癒觀眾的身體處方，於7月5日至26日代表台灣，在外亞維儂藝術節（Festival OFF Avignon）的絲品劇院（LaCondition des Soies）演出。極富想像力的風格，讓觀眾在謝幕時紛紛起立鼓掌。

來自瑞士、每年必訪外亞維儂藝術節的觀眾史提芬（Stephan）向中央社記者表示，他與朋友因「㒩」的海報而來，只為親眼所見3位舞者的合體方式，「『㒩』非常原創，我們從未看過，舞者的人體形式被完美運用，以高超技巧同步動作，在視覺上具有魔力，這就是表演藝術最重要的事」。

觀眾珍馬蒂（Jeanne-Martine）則驚訝舞者在戴面具情況下，竟能完成這麼多高難度動作，她很擔心他們是否會呼吸困難。

「身體處方」舞團總監暨編舞者莊博翔接受中央社訪問時指出，為了讓「㒩」的狀態以去性別、無身分呈現，特意讓舞者們戴面具演出。這3頂面具皆為特製，依舞者膚色與輪廓打造，彼此無法互戴，只為讓視覺上更貼近誕生或瀕死的無毛肉體。

莊博翔在4年前因親人離世，開始思索生命的意義，並從自然現象「鼠王」獲得靈感，與舞者王官穎、李冠霖、廖健堯一步步打造「㒩」的巨獸。

他解釋，「鼠王」是指在過去的古老歐洲，老鼠們群聚冬眠時，尾巴因糞便或血液會意外冰凍在一起，彼此無法分開。冬眠結束後，即使牠們驚慌四散，卻讓纏繞更緊，變成一大團「鼠王」無法解開。在這個過程中，有的老鼠會死去，有的則繼續活著。

莊博翔說：「透過鼠王現象，我想到個體與群體關係，也想到人生在世的孤單。『不要分開』是『㒩』的創作核心，我想藉此討論生命輪迴。」

莊博翔感謝舞者們4年來的信任、默契與共同激盪，他形容「㒩」的發展像是在養育一個生物，慢慢跟它培養感情，讓其變得越來越完整。

他表示，當舞者纏繞在一起時，所有動作都相互牽連。也許某人重心不穩，另一個人就得伸腳踩地，或某人需要成為重心，支撐所有人的重量等，「這些自然發展出的動作成為作品，像是抵抗，也像生存，非常原始」。

「㒩」最特別的部分，是在一片循環動作、和諧氛圍中，舞者們不時以身體撞擊地板，發出春雷般的巨響。

莊博翔表示，這來自他過去跳狂派舞（Krump）的經驗，對瞬間肌肉收放與地板重擊特別有感。狂派舞源自美國非裔幫派，作為與社會對話的街舞形式，動作如猩猩手臂般激烈甩盪。他希望藉由撞擊創造深刻感受，讓觀眾在「㒩」的世界漫遊之餘，仍不斷回到同一條軸線上。

莊博翔說：「我們希望觀眾在沉浸作品的過程中，回想自己、療癒自己，找到屬於自己的解藥，像是得到一份禮物。」

全球表演藝術盛事「法國外亞維儂藝術節」今年共有1347個國際團隊參與，包含來自台灣的翃舞製作、麥藍堤亞舞團、身體處方、FOCASA馬戲團、萍影舞集、黎明技術學院戲劇系等演出。

觀眾 藝術節 舞團

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