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麥藍堤亞以髮「共」舞 牽動法國外亞維儂觀眾神經

中央社／ 亞維儂20日專電

4位東方女子以8條黑色髮辮相連，在外在束縛與內在能量之間，共生共舞。台灣舞團麥藍堤亞正在法國外亞維儂藝術節展開3週公演，舞作「共」細膩卻厚實，充滿女性魅力與萬物氣勢，牽動現場觀眾神經。

作為全球最大的表演藝術節之一，法國外亞維儂藝術節（Festival OFF Avignon）於7月5日至26日登場，共有1700場各種表演藝術同時上演。麥藍堤亞舞團代表台灣，在絲品劇院（La Condition des Soies）演出「共」，以舞者相連的髮辮表達人類因生存而交織。

來自法國里昂（Lyon）的觀眾艾瑞克（Éric）與瑪麗皮爾（Marie-Pierre），正準備在藝術節停留一週，欣賞劇場、芭蕾、現代舞等演出。他們向中央社記者說：「我們從未看過這種辮子舞蹈，辮子串連所有舞者，但舞者卻又不會被辮子絆住。」

他們認為「共」的肢體語言充滿女性魅力，既柔軟又流暢；後段轉為中性，呈現東方舞蹈的架勢與力道。

瑪麗皮爾補充，巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Decoratifs）於2024年曾推出「毛髮」特展，其中介紹「頭髮」在歐洲社會數世紀以來所具有的某種力量，「我覺得我也在這個作品中，看到了頭髮的力量」。

本次在「共」中演出的舞者為賴耘琪、張芷瑄、詹佩瑄、葉安婷。賴耘琪同時身兼編舞者與麥藍堤亞舞團總監。她接受中央社專訪時表示，自己從小因個性叛逆，總能感知社會中的種種束縛，在與框架拔河的過程中，試圖尋找仍能在體系裡做自己的生存之道。

賴耘琪自2016年起以「頭髮」為題，從雙人舞開始，逐步擴展至不同舞者數量與性別的編制。她表示，靈感來自電影「阿凡達」。

賴耘琪解釋，「阿凡達」藉由頭髮連接彼此能量，讓我開始思考頭髮的意義。以「共」為例，我將4位舞者的髮辮串連，製造出束縛與侷限，但她們仍是框架下的4位個體。舞蹈中，她們找到彼此的平衡，在自己與他人不受傷狀態下，向觀眾傳遞東方女性特有的身體能量。

「共」長達45分鐘，舞者的髮辮從最初交纏到最後解放。髮之於人，尤其對女性而言，具有多層次的詮釋空間，既可挑逗，也能自賞，也可能狂野與霸氣。賴耘琪說：「女性身體的魅力，『搔首弄姿』與『我知道我這樣很漂亮』僅一線之間。」

街舞出身的賴耘琪，學生時期在北藝大舞蹈系受到東方肢體訓練，曾加入國際Hofesh Shechter二團，並在英國Humanhood舞團感受自然萬物能量。雖然擁有豐富的編舞工具，她仍曾經歷一段低潮期。

為真實了解自己，賴耘琪曾花很長時間觀看鏡中自己。

賴耘琪說：「我會對著鏡子什麼也不動，就這樣看著，然後開始一點點、一點點地微微動、再動，尋找自己真正喜歡的樣子。而這也成為「共」開場時的慢舞。」

首次來到外亞維儂藝術節表演的賴耘琪，感謝麥藍堤亞團員間的相互信任、彼此欣賞。對她而言，跳舞是一種救贖，是可以說話、釋放壓力、呈現原始自我的時刻。她與舞團期待在藝術節期間與觀眾感受能量、分享交流。

頭髮 藝術節 舞團

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