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新北捷前年首度轉虧為盈 總經理吳國濟：有信心續發績效獎金

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
去年底，新北環狀線十四張站開出全家便利商店，這是站店合一聯名概念店，員工同時受店務訓練、運務員訓練。記者王慧瑛／攝影
去年底，新北環狀線十四張站開出全家便利商店，這是站店合一聯名概念店，員工同時受店務訓練、運務員訓練。記者王慧瑛／攝影

台北捷運整體人力6000人，新北捷運人力規模僅600人，北捷日均運量200萬人次，新北捷日均運量10萬人次，運量是北捷的二十分之一。新北捷成立7年，前年首度轉虧為盈淨利1.3億，去年遇環狀線震損停駛，整年淨利約3000萬，新北捷總經理吳國濟說，今年還是有望賺錢，續發績效獎金給員工。

新北捷運建設三環六線持續推進，明年加入三鶯線營運，吳國濟直言，為開源節流，無法採一路線一組人馬方式，透過「以小博大」人力配置、站店合一模式、五捷聯盟共同採購等方式，放大經營效益。

去年底，新北環狀線十四張站開出全家便利商店，這是站店合一聯名概念店，員工同時受店務訓練、運務員訓練，人力有效整合。配合捷運服務時間，這家店營業時間為上午7時至晚間10時，這家店除有一般超商產品及服務，也推出許多與捷運相關的商品，衝高營業額。

吳國濟透露，這家超商目前一天營業額是安坑輕軌一天票箱營收的三分之一，新北捷運公司仍會專注做好運輸本業，但路線的經營光靠票箱收入是非常辛苦的，因應不同時期的挑戰，為了永續及生存，需要在副業經營上尋求新的出路。

吳國濟說，十四張站服務功能改造是第一步，隨著路網逐漸成形，接下來將從「捷運+生活」、「捷運+產業」、「捷運+科技」等多元角度切入，在更多車站玩出新意，讓車站空間成為創新載體，讓捷運沿線成為串聯城市機能、引導都市發展的新軸線。

「新北捷運是一家年輕公司，包袱較小，如何翻轉劣勢是重要一步。」吳國濟說，新北捷運經營的路線多為輕或中運量系統，且路網不集中，票箱收入勢必無法滿足營運成本，管理與組織型態無法仿效同業模式，但是移動一直是剛性需求，市場還是存在的，如何在移動的過程，找出服務與商業模式，先達到「與眾不同」，再用減法思維去減少本業的枷鎖與負擔，讓出更多時間與人力創造運輸的附帶價值，是新北捷運公司拚生存、創造營收關鍵。

因應三鶯線通車與AI智慧轉型發展需求，新北捷運公司近期擴大徵才，吳國濟談到，報考不分科（不限經驗與報考科系資格）的項目最熱門，預計取50名，報名有168人。為吸引外縣市青年北上任職，新北捷推出租屋補貼，若錄取者設籍不在北北基桃地區，且月薪未達4萬元者，試用期間租屋在北市或新北，每月最高有4000元補貼，希望祭出福利吸引人才。

台北捷日均運量200萬人次，新北捷運日均運量10萬人次，運量是北捷的二十分之一，圖為新北環狀線。記者王慧瑛／攝影
台北捷日均運量200萬人次，新北捷運日均運量10萬人次，運量是北捷的二十分之一，圖為新北環狀線。記者王慧瑛／攝影
新北捷運公司總經理吳國濟說，為開源節流，無法採一路線一組人馬方式，透過「以小博大」人力配置、站店合一模式、五捷聯盟共同採購等方式，放大經營效益。記者王慧瑛／攝影
新北捷運公司總經理吳國濟說，為開源節流，無法採一路線一組人馬方式，透過「以小博大」人力配置、站店合一模式、五捷聯盟共同採購等方式，放大經營效益。記者王慧瑛／攝影
台北捷日均運量200萬人次，新北捷運日均運量10萬人次，運量是北捷的二十分之一，圖為新北環狀線。記者王慧瑛／攝影
台北捷日均運量200萬人次，新北捷運日均運量10萬人次，運量是北捷的二十分之一，圖為新北環狀線。記者王慧瑛／攝影
去年底，新北環狀線十四張站開出全家便利商店，這是站店合一聯名概念店，員工同時受店務訓練、運務員訓練。記者王慧瑛／攝影
去年底，新北環狀線十四張站開出全家便利商店，這是站店合一聯名概念店，員工同時受店務訓練、運務員訓練。記者王慧瑛／攝影
新北捷成立7年，前年首度轉虧為盈淨利1.3億，去年遇環狀線震損停駛，整年淨利約3000萬，新北捷總經理吳國濟說，今年還是有望賺錢，續發績效獎金給員工。記者王慧瑛／攝影
新北捷成立7年，前年首度轉虧為盈淨利1.3億，去年遇環狀線震損停駛，整年淨利約3000萬，新北捷總經理吳國濟說，今年還是有望賺錢，續發績效獎金給員工。記者王慧瑛／攝影

新北捷運 捷運公司 人力

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