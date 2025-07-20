大暑熱翻天 手搖飲這一特色竟無法去火 中醫提5種飲品消暑解熱

夏天讓人常感悶熱、潮濕，周二又將迎來大暑節氣，這時是一年當中最炎熱的時候。頤鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰表示，在這天務必要預防中暑，提醒防中暑四招是躲太陽、補水分、勤防曬、要通風，並顧好腸胃與體內的陰陽平衡，讓身體自然排汗散熱，才是夏季最好消暑方式。

周宗翰說，大暑節氣是一年當中最炎熱的時候，很多人一下在大太陽下曝曬，一下又躲進冷氣房，結果常常覺得整個人覺得好像有點發燒、悶悶熱熱，但量體溫卻又是正常，這很可能是中醫所說的「陰暑」上身。

「陰暑」上身的原因，多為大暑時節高溫悶熱、空氣不流通，容易讓人體產生「實火」，免疫力不好的人就會有口腔潰瘍、喉嚨腫痛、便秘等情況；如果平常又熬夜、壓力大，還會引起「虛火」，像是心煩氣躁、口舌乾燥、手腳心熱甚至盜汗等問題。

正常來說，人體應該透過排汗來調節體溫，但若突然進到冷氣房，毛孔瞬間關閉，本來要排掉的熱就困在體內，人就會覺得疲倦、微熱、甚至頭痛、噁心，還可能有食慾差或腹瀉等「熱感冒」症狀。

身體熱熱時，很多人想靠一杯冰涼的手搖飲來降溫，但事實上，冰飲會讓毛孔收縮更快，反而不利於排汗散熱，加上含糖飲料也無法真正去火，所以要特別小心。

因此，大暑節氣時一定要預防中暑，首先，不論在戶外或冷氣房裡，都要記得補充水分，建議一般上班族等低活動量的人，每天至少2000c.c.，如果是需要跑外務或體力工作者，更要達到2500至3000c.c.，平時可以觀察尿液顏色和量來判斷是否缺水。

至於，大暑養生飲食方面，可以喝檸檬水、甘蔗汁、椰子水，補充水分及電解質；綠豆湯、冬瓜湯、薏仁湯、菊花茶、青草茶，可以清熱消暑；若吃苦瓜、西瓜、小黃瓜等瓜類：有清熱解渴功效，但不宜過量，以免傷脾胃或導致腹瀉，並可以多吃深綠色蔬菜湯，協助退火。

周宗翰提醒，平時長時間待在冷氣房、不流汗的人，不宜吃太多寒涼水果或冰品，避免腸胃不適或寒濕困體，甚至導致水腫。大暑是一年最熱的節氣，不僅要防曬、防中暑，更要顧好腸胃與體內的陰陽平衡。

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