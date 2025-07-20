垃圾食物更好吃？你最愛吃的都在榜上 醫：連吃5天小心變笨

追劇、看電影，必買爆米花、洋芋片，星期五晚上更是想狂點鹹酥雞，配上碳酸飲料好滿足......在某些時刻，大腦好像被食物制約了，嘴饞控制不了食欲，家醫科醫師魏士航表示，如果常吃高糖、高鹽、高脂的垃圾食物，雖然會帶來短暫幸福感，但也變得更難抗拒這類食物的誘惑。

魏士航指出，偶爾放縱吃餅乾零食無妨，但如果經常吃炸物、加工食品、含糖飲料，當這樣的飲食變成習慣，不僅對健康有負面影響，也會讓腦袋變鈍，等於天天都在給身體和大腦「埋地雷」。研究指出，只要短短5天攝取高熱量的垃圾食物，就可能影響大腦運作，且增加情緒陷入沮喪的機率。

一項刊登於「Nature Metabolism」的研究，找來29位健康年輕男性（BMI 19至25）接受測試，進行連續5天攝取高熱量飲食實驗。實驗組的受試者每天額外攝取1500大卡高脂肪、高碳水的超加工零食。結果發現，實驗組受試者肝臟脂肪明顯增加，並且影響大腦中負責情緒與獎勵的區域。

剛開始吃下時會充滿幸福感，超加工零食中的高糖、高脂肪會影響大腦的多巴胺分泌，產生類似成癮效果。這項研究發現，恢復正常飲食一周後，大腦對於胰島素的敏感性仍沒有完全恢復，尤其與記憶、認知相關的海馬迴和梭狀迴，胰島素敏感度持續下降。

魏士航說，垃圾食物的影響遠比想像中快，短短幾天就可能改變大腦運作模式。若長期維持這種不健康的飲食，可能會導致習慣性偏好高脂、高糖食物，同時減少對低脂食物的選擇。所以，當垃圾食物吃得愈少，就愈不會想吃，因為大腦能克服並拒絕的誘惑。

魏士航強調，許多加工食品容易讓人上癮，與「極樂點」（Bliss Point）設計有關。食品工業刻意調配糖、鹽與脂肪比例，讓食物嘗起來達到最令人愉悅的狀態，刺激大腦釋放多巴胺，帶來短暫快感，不知不覺吃下更多。長期下來，這種刺激可能產生類似藥物成癮的現象，最明顯的戒斷症狀包括悲傷、易怒、疲倦與強烈的渴望等。

7月21日是「國際垃圾食物日」，意味著在這天可以不忌口，盡情享受高糖、高鹽、高脂的垃圾食物，為生活帶來小確幸。魏士航提醒，適度放縱無傷大雅，關鍵是不要變成日常，垃圾食物真正影響的，除了體重之外，還有可能改變大腦運作的危害，影響自制力與情緒，最後惡性循環吃得更多，體重及血糖也大失控。

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