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越南下龍灣船難增至37死 我觀光署：船上無台灣遊客

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
越南下龍灣的一艘遊船19日發生翻覆，越南當局隨即展開搜救行動。法新社
越南下龍灣的一艘遊船19日發生翻覆，越南當局隨即展開搜救行動。法新社

越南為國人喜愛旅遊的景點之一，但根據越南快訊報導，越南當地時間19日下午，載有53人的遊船「驚奇海號」（Wonder Sea），航行到廣寧省知名景點下龍灣時，突遭遇雷暴雨，強風使船身傾斜最終翻覆，所有乘客與船員墜海，截至今（20日）清晨已尋獲37具遺體，另有5人仍下落不明。

交通部觀光署表示，有關報載越南下龍灣翻船事故，觀光署第一時間已接獲本署駐胡志明辦事處回報，本案經外交部駐河內代表處查證及洽詢越南旅行社，目前得知船上並無台灣遊客。

越南 觀光署 景點

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