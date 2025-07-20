影／老電扇的三代暖回憶 90年歷史老電扇送修阿公遺物終修復

每台老電扇都有故事，豐原老電扇維修師傅鄭清木，他工作室目前仍有100多支待修老電扇，他說老電扇耐用、風強，愛用者仍多；桃園一名男子上周拿一支90年歷史老電扇請他維修，客人說這支電扇有全家三代人的回憶，這是阿公的遺物，父親臨終前叮嚀他一定要修好，如今終於完成父親遺願。

今年75歲的鄭清木，老電扇工作室開在豐原區，二層樓工作室，一樓有待修老電扇和他的維修空間，二樓和樓梯口堆滿待修和已修復的老電扇，目前工作室有80多支修好的老電扇，100多支待修的老電扇，每支老電扇的出處和歷史，鄭清木都可細說從前。

鄭清木說，他退伍當年，同學父親要開電扇工廠需要採購員，他從此結下電扇緣，民國75年在台中一家電扇代工廠負責扇葉平衡工作，後來到潭子公司學更多專業，包括扇葉平衡，民國75年到101年，他家中工作室需要齒模技術員，他回家幫忙，101年退休，許多朋友拜託他開工作室維修老電扇，因為會維修老電扇的師傅很少，他考慮後答應，再度與老電扇結緣。

開設老電扇工作室至今，客人越來越多，他說此技術需傳承下去，現在已有一名好幫手兼徒弟，工作室待修的老電扇來自全省各地，除了基隆和台東目前還沒有客人送來老電扇維修。

每支待修老電扇他都詳知來源和歷史，有台灣製和外國製，鄭清木表示，台灣本土製的老電扇早期有大同、順風、生原、新統、明光和華電等廠牌，他說老電扇都是真材實料製作，馬達和線圈飽和，扇葉角度可扇出大風量，不像現在多數電扇的平扇葉片。

目前仍有多人使用老電扇，鄭清木說不只懷舊，更因老電扇耐用，多數老電扇使用30年以上送來維修，老電扇的任何問題他都可維修，包括零件問題可替換，他維修後至少可再使用5年；工作室內一台日本製芝浦老電扇，整支真材實材，重量重，維修後保持完整，打開電源，風量平穩聲音小。

上周一名桃園男子帶著家中老電扇到鄭清木的豐原工作室維修，對方說這支電扇是阿公留下，他父親臨終前交待他一定要修好，將老電扇繼續傳下去；記者今天在工作室採訪時，另一名男子帶2支老電扇到工作室要維修，男子說，老電扇是母親留下，很耐用，只是偶爾葉片要用手撥動，小故障需要老師傅幫忙修復。 老電扇維修師傅鄭清木專維修有歷史的電扇，這支日本電扇已有80多年歷史。記者游振昇／攝影 老電扇維修師傅鄭清木專維修有歷史的電扇，他的工作室堆滿待修和已修復的老電扇。記者游振昇／攝影 老電扇維修師傅鄭清木專維修有歷史的電扇，他的工作室堆滿待修和已修復的老電扇。記者游振昇／攝影 老電扇維修師傅鄭清木專維修有歷史的電扇，他專注維修老電扇，品質和細心獲得客人信賴。記者游振昇／攝影 老電扇維修師傅鄭清木專維修有歷史的電扇，這支日本電扇已有80多年歷史。記者游振昇／攝影

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