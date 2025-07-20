加強調配 全台逾1500連鎖賣場推國產高麗菜優惠專區 每顆不超過90元

受丹娜絲颱風及連續降雨影響，造成中南部蔬菜供應減損，農糧署表示，已與賣場直銷通路合作，自7月18日至7月27日為期10日於全台全聯（1230店）、大潤發（20處）、家樂福（67量販、250超市）、愛買（14店），合計1581門市據點推出高麗菜優惠專區，每顆不超過90元。

農糧署表示，本次丹娜絲颱風，風雨主要集中於彰化以南地區，對高冷地區高麗菜與北部設施栽培蔬菜影響相對較輕微，目前桃園地區短期葉菜類、高冷地高麗菜，以及芽菜類、根莖類、菇類等蔬菜皆可維持正常供應，加上本年冬季甘藍盛產庫存充裕，且國際航運正常，蔬菜持續進口補充國內需求。

農糧署指出，近期產地天候漸趨穩定，各地區開始整地復耕，預估短期葉菜類、瓜果類可望8月上旬起逐漸恢復供應，且汛期前已請產地農民團體自5月起冷貯甘藍4450公噸、結球白菜530公噸及蘿蔔、胡蘿蔔、洋蔥等根莖類1200公噸，合計6180公噸，將輔導農民團體依供需情形，調節釋出庫存冷藏蔬菜充裕市場貨源。

另為方便消費者選購，農糧署與賣場通路合作，自7月18日至27日連續10天於全台全聯、大潤發、愛買、家樂福等1581個據點推出國產高麗菜優惠專區，每顆不超過90元。

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