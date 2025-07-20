4縣市豪雨特報 恐一路下到晚上

台中豐原日前發生王家一家五口輕生案，震撼台灣社會，再次讓詐騙惡行成為全民公敵；王家從刷卡買黃金賺佣金，累積高額信用卡債被套住，最後在詐團騙術下，典當汽機車、向錢莊貸款，滾出千萬高利貸債務，成為壓垮全家五口的最後一根稻草。 資深刑警說，這是典型的養套殺伎倆，不論是愛情、賺錢或親友借錢，同種套路劇本千變萬化，先建立信任關係，再利用「小利」誘導，受害者一旦上鉤，幾乎難以抵抗；到底王家是如何一步步踏進詐騙陷阱而傾家蕩產，聯合報數位版將詳細為讀者解析詐團的慣用手法。

2025-07-20 08:00