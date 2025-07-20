快訊

醫師斑馬線遭公車撞亡 欣欣客運董事長自請辭職

MLB／大谷翔平第33轟出爐 追平蘇亞雷斯並列國聯之首

MLB／今永昇太封鎖紅襪奪第7勝 鈴木誠也讓出國聯打點王

4縣市豪雨特報 恐一路下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
4縣市豪雨特報 恐一路下到晚上。本報資料照片
4縣市豪雨特報 恐一路下到晚上。本報資料照片

中央氣象署上午10時30分針對4縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，颱風外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，今（20）日花蓮縣、臺東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，綠島、蘭嶼及宜蘭、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及土石流。

豪雨：恆春半島、花蓮縣、台東縣。大雨：屏東縣山區、宜蘭縣山區、蘭嶼綠島。影響時間：20日上午至20日晚上。

豪雨 花蓮 屏東縣

延伸閱讀

屏花東慎防大雨 土石流潛勢溪流1745條

颱風外圍環流+低壓帶 花東、南部山區慎防大雨或豪雨

颱風遠颺 東半部地區及南部山區雨勢仍大

氣象署發豪雨特報 屏東、宜花東及蘭嶼綠島警戒

相關新聞

加強調配 全台逾1500連鎖賣場推國產高麗菜優惠專區 每顆不超過90元

受丹娜絲颱風及連續降雨影響，造成中南部蔬菜供應減損，農糧署表示，已與賣場直銷通路合作，自7月18日至7月27日為期10日...

4縣市豪雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署上午10時30分針對4縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上。

瓶裝水十大挑選關鍵全攻略 你選對了嗎？礦泉水vs.純水你是哪一派？

關心健康的你，購買瓶裝水會看什麼？無論是含有天然礦物的礦泉水、講究高效過濾的純水，從水質、製程到包裝細節，揭露大眾最在意的選水考量！

甘露梨崛起／耗費20年育種 他嘆：三分之二非法種植

被譽為「梨界LV」的寶島甘露梨，是苗栗卓蘭梨農劉申權耗費20年心血、賣田投入研發的台灣本土品種，因果型大、品質好、產量佳，農民收入翻倍，卻也掀起各地梨農偷接搶種歪風。2018年他取得品種權，非法種植仍比合法取得授權的還多，合法繳授權金的是「憨人」？不見得。

小鎮醫師大作戰 苗栗苑裡李綜合連續5年超肝活動 累積治療712人

苗栗縣苑裡李綜合醫院董事長李順安立志掃除苑裡鎮C肝重災區惡名，醫院今天上午連續5年響應肝病防治學術基金會舉辦腹部超音波活...

上千萬債務逼死王家五口 拆解詐團如何養套殺

台中豐原日前發生王家一家五口輕生案，震撼台灣社會，再次讓詐騙惡行成為全民公敵；王家從刷卡買黃金賺佣金，累積高額信用卡債被套住，最後在詐團騙術下，典當汽機車、向錢莊貸款，滾出千萬高利貸債務，成為壓垮全家五口的最後一根稻草。 資深刑警說，這是典型的養套殺伎倆，不論是愛情、賺錢或親友借錢，同種套路劇本千變萬化，先建立信任關係，再利用「小利」誘導，受害者一旦上鉤，幾乎難以抵抗；到底王家是如何一步步踏進詐騙陷阱而傾家蕩產，聯合報數位版將詳細為讀者解析詐團的慣用手法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。