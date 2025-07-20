4縣市豪雨特報 恐一路下到晚上
中央氣象署上午10時30分針對4縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上。
氣象署指出，颱風外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，今（20）日花蓮縣、臺東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，綠島、蘭嶼及宜蘭、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及土石流。
豪雨：恆春半島、花蓮縣、台東縣。大雨：屏東縣山區、宜蘭縣山區、蘭嶼綠島。影響時間：20日上午至20日晚上。
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