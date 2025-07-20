瓶裝水十大挑選關鍵全攻略 你選對了嗎？礦泉水vs.純水你是哪一派？

你是「喝水就要有礦物質，才夠營養補給」的礦泉水派，還是堅持「純淨無菌才安心，無色無味才是王道」的純水信徒？別以為這場喝水選邊站只是小事一樁，表面風平浪靜，實則各有立場。有人愛礦泉水的微量元素，覺得多點營養比較補；也有人對純水敬禮三分，怕喝「太純」攝取不到礦物質。但真相其實沒那麼複雜，人體大多數礦物質來自日常飲食，喝水對攝取影響極小，而市面上純水普遍透過RO逆滲透多重濾淨過濾掉大部分的雜質，僅少數純水品牌除了RO逆滲透還多一道高溫煮沸製程，反而成為特定族群的買水首選。

如今喝水早已不只是為了解渴，還代表你在意生活品質、健康意識，甚至環保觀念。在「水也要有履歷」的年代，瓶裝水的選擇越來越多，你關心的是水源來源？製程技術？還是連包裝都要愛地球？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出網友購買瓶裝水的關鍵考量，一探喝水派系背後的選擇邏輯，下次站在琳瑯滿目的貨架前，你會更清楚該選哪一瓶！

《網路溫度計DailyView》

No.1 水的pH值

《網路溫度計DailyView》

市面上販售鹼性水的品牌越來越多，大量廣告與活動造成「水的pH值」創下多次聲量高峰，衝上排行榜冠軍！

近年來，坊間流傳「鹼性水可以中和體內酸性」的說法，聽起來很誘人，但專家指出只是迷思！人體各器官如血液、胃部都有保持酸鹼恆定的機制，並非單靠喝鹼性水就能改變；抗氧化、排毒或分子較小易吸收等說法，也未經科學證實、不足採信。衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）提醒，「喝足量的水有益健康，但鹼性水並沒有改善體質、治療疾病的功能。」與其追求看起來很厲害的數字，不如回到基本功：選擇來源乾淨、製程安全、認證完整，才是真正能天天喝、喝得安心！

No.2 產品製程

你以為「純水就是水」？其實大錯特錯！市面上的純水多半是透過RO逆滲透技術去除雜質與礦物質，雖過濾掉多數有害物質，但沒經過高溫處理，仍有微生物殘留的風險，有沒有「煮沸過」很關鍵！

有網友推崇泰山105°C高溫煮沸的純水，不僅是癌症化療免疫力較弱族群，或術後須細心照護者的最強後援，更是新手爸媽嬰幼兒出遊快速泡奶的首選，不少爸媽紛紛分享自己的購水經驗：「推泰山純水，以前瞬熱器還沒有出現，泡奶會用泰山純水，拿保溫杯裝7-11熱水去兌」、「礦泉水不適合泡奶，除了腎臟負擔問題之外，還有沒煮沸的問題，就是生水，誰敢用生水泡奶給寶寶喝，這樣想就知道為何不能直接用了」。

不只人類對喝水講究，在愛屋及烏的照顧下，家裡有「寶貝主子」的毛爸媽們，早就升級為挑水專家。有貓奴PO文提醒：「貓咪要喝有煮過的開水呦～ 因為貓咪腎臟很小，礦泉水有太多的礦物質無法透過腎臟排出去」、「泰山純水是經過105˚高溫煮沸、RO逆滲透等處理，層層把關，會比一般水質再乾淨～我們也比較放心給貓寶貝喝」。

近期防災包話題爆紅，能常溫保存、開瓶即飲的純水，是災害發生時可立即使用的無菌應急水源，不少家庭將其列入防災包，作為關鍵時刻的儲備救命水。

No.3 品牌

網友提供

網友授權使用

多名網友在社群平台發問：「大家買水會買特定哪一牌的嗎」、「平常買瓶裝水來喝，都買哪家的呢？」從留言中看出，不少人對特定品牌展現高度忠誠，「會買純水，橢圓形的那種」、「台塩鹼性+1」、「當媽後才懂泰山純水的好」、「我都選國外品牌礦泉水」、「我都買悅氏礦泉水來泡茶」等。

「品牌」常被視為信任與品質的象徵。因為知名品牌雖非絕對保證，但通常擁有較穩定的製程與定期的品質檢驗機制，對消費者而言，在選擇時也更有保障。

No.4 價格

市售瓶裝水價差驚人，學生和小資族常常精算每一毫升。但現在大家不只看價格，也講究水的品質與安全，高CP值還要有保障才是真理！

冷知識：全球最貴瓶裝水是「Beverly Hills 90H2O」，瓶蓋鑲滿鑽石，一組要價約台幣292萬。這不是水，是行走的珠寶盒。

No.5 促銷活動

對很多人來說，選水也要重視高CP值，選購時常會將第2件折扣、買一送一、贈品活動等優惠一併納入考量。各品牌推出的箱購優惠、點數回饋或聯名活動，也成為吸引購買的重要因素。

No.6 口感

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

水看似無色無味，但舌尖最誠實，入口即能感受其差異；越純粹的水越能凸顯飲食原味，不搶味、不干擾。

各品牌的「水味」一向是網路熱門話題，一名脆友和室友舉辦評水試喝，創下大量網路聲量，其中台塩鹼性離子水、PH9.0及泰山純水，拿下受歡迎程度前三名。留言提到，「YOI一喝直接出不了坑」、「我家是PH9.0跟台塩鹼性離子水交換喝啦」、「泰山不是唯一煮沸過的水嗎，好喝，拿來煮咖啡也好喝」、「105度高溫煮沸，能完全殺菌並去除水中氯氣，不會有生水味，口感與一般礦泉水完全不同」。

有部分瓶裝水品牌則被評難喝有生味，網友分析口感取決於硬度，也就是鈣鎂離子的含量，「硬度高喝起來較厚重有礦石感」、「聽好多人說多喝水和波爾水是台灣最難喝的瓶裝水頭2名」、「悅氏、泰山、uni water、統一H2O純水好喝」、「（喝過的）瓶裝水排名：UNI water>泰山純水>台塩鹼性離子水>悅氏鹼性水>統一PH9.0；再也不會喝：多喝水（像自來水）/波爾/evian（是我喝不懂硬水&高級）」，不過也有人平反「我只喝波爾，不要問我為什麼」、「個人覺得多喝水最好喝」。

No.7 水源來源

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你知道嗎？台灣市售瓶裝水也有「身分證」！根據法規，包裝上必須標示水源別、水源地點和水權狀編號，讓消費者知道水從哪裡來、喝得更安心。像台北市衛生局公布的113年抽驗結果就顯示，華生純淨水和尊泉來自自來水系統，波爾天然水是地下水，泰山純水則取自自然湧出的山泉水，而台塩海洋鹼性離子水，則是用海水經過電透析和蒸發技術製成。原來我們每天喝的水，各有不同出身，也有自己的故事！

No.8 包裝設計

翻攝FB／泰山企業、官網／統一企業集團PECOS | UNI water

翻攝FB／泰山企業、官網／統一企業集團PECOS | UNI water

包裝設計除了視覺印象，更是消費者與產品之間的第一接觸。對外食族、通勤族而言，瓶身是否好拿、能否輕鬆放入包包，常成為選購時的關鍵。泰山純水獨家專利不脫落蓋設計備受網友推崇，「每次大包小包，開水給小孩喝瓶蓋都很容易掉，細菌更多，所以我都會選擇瓶蓋不會掉到地板的泰山，衛生又方便」，「泰山是媽媽們的真愛，煮沸水可以用來調水溫泡奶也沒有怪怪的味道，然後還不用找瓶蓋」，更有知名韓國YouTuber帶朋友來台旅遊，大讚：「太酷了吧！很方便，蓋子不會弄丟！」

其他網友則提到獨特聯名包裝和瓶子設計也會影響購買選擇，「看朋友參加進香，一堆人手上拿這瓶泰山純水（白沙屯媽祖聯名）」、「有了史努比聯名包裝，喝水是一件可愛又療癒的事，我應該會沒事多喝水」、「誰買UNI water不看瓶蓋，我還會從裡面挖出來」、「還要搭配貼紙！有買到淺藍+彩虹漸層可以讓我開心一整天」、「很喜歡這款瓶子的設計，喝水的心情都變好」、「在便利商店買了這個礦泉水包裝很美，有點像水壺會想要重覆利用」。

No.9 容量

市售瓶裝水提供多種容量設計，以因應不同飲水習慣與使用情境，常見如500ml、700ml，甚至有350ml以下隨身瓶與迷你瓶等選項。外出時，許多人偏好輕巧包裝，方便攜帶；在家或辦公室則傾向選擇大容量瓶裝，既省時也相對環保。

No.10 安全認證、獲獎

經過TQF、HACCP、ISO等安全認證、通過SGS、水質檢驗等第三方把關標準，或在具公信力的各大評鑑中獲獎等，許多人根據瓶身的認證標章來評估購水品牌，讓飲用更有保障。

選對瓶裝水，喝進健康與安心！

對家人健康的在意，從挑選一瓶水就開始！看不見的製程，往往才是決定安心與否的核心。這瓶水，真的適合每天喝、也能放心給家人喝嗎？了解水的來源與處理方式，就是為健康把好第一道關。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年07月09日至2025年07月08日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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