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小鎮醫師大作戰 苗栗苑裡李綜合連續5年超肝活動 累積治療712人

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡李綜合今天上午連續5年響應肝病防治學術基金會舉辦腹部超音波活動，民眾參加踴躍。圖／苑裡李綜合提供
苗栗縣苑裡李綜合今天上午連續5年響應肝病防治學術基金會舉辦腹部超音波活動，民眾參加踴躍。圖／苑裡李綜合提供

苗栗縣苑裡李綜合醫院董事長李順安立志掃除苑裡鎮C肝重災區惡名，醫院今天上午連續5年響應肝病防治學術基金會舉辦腹部超音波活動，250人名額秒殺，李綜合統計累計至今治癒712人。

苑裡李綜合今天同步和30家醫療院所，第五度響應肝病防治學術基金會舉辦的「全島一肝，今年超了沒？」腹部超音波活動，今年活動在通霄鎮、苑裡鎮各里長協助下，250人秒殺額滿，還有向隅民眾。

民眾今天上午7點30分起陸續報到，李綜合指出，先前有一名苑裡北漂50多歲的上班族返家看父母，順便參加活動檢查，發現肝臟中有腫瘤，還好腫瘤屬於良性，目前仍在持續追蹤。

還有一名40多歲的女子，透過國健署公費的B、C肝檢查，篩檢出C肝，但是，她因身體不適服用其他藥物，因此，一開始不願意遵照醫囑服用C肝藥物，抱怨「我已經吃那麼多藥，為什麼還要再吃C肝的藥。」後來醫護人員勸說肝臟是無聲的器官，等到發現有異狀就太晚了，女子才願意服藥，目前仍在接受治療。

根據肝病防治學術基金會統計，2021年首次舉辦免費腹部超音波檢查，1萬5551人，發現民眾疑似肝癌與肝硬化575人，比例高達3%，而且每年都有半數民眾有脂肪肝。

李綜合累計至今治癒712人，今年1月到7月B、C肝收治總人次1227人，每個月皆有收治新的個案，今年收治20名確診的新個案，已經治癒8人，還有12人正在治療，呼籲民眾如果錯過免費的腹部超音波活動，國健署也有公費的B、C肝、癌症篩檢，只要符合條件，拿著健保卡便能檢查。

苑裡鎮於7年前曾名列衛生福利部國家消除C肝辦公室最高的第7級風險，李順安有使命感，醫院除了響應「全島一肝」的活動，平常也走入社區宣導肝病防治的重要性，進行B肝、C肝檢查，希望掃除苑裡是C肝重鎮的惡名。

苗栗縣苑裡李綜合今天上午連續5年響應肝病防治學術基金會舉辦腹部超音波活動，民眾參加踴躍。圖／苑裡李綜合提供
苗栗縣苑裡李綜合今天上午連續5年響應肝病防治學術基金會舉辦腹部超音波活動，民眾參加踴躍。圖／苑裡李綜合提供
苗栗縣苑裡李綜合今天上午連續5年響應肝病防治學術基金會舉辦腹部超音波活動，民眾參加踴躍。圖／苑裡李綜合提供
苗栗縣苑裡李綜合今天上午連續5年響應肝病防治學術基金會舉辦腹部超音波活動，民眾參加踴躍。圖／苑裡李綜合提供

超音波 肝病 C肝

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