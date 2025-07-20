屏花東慎防大雨 土石流潛勢溪流1745條
薇帕颱風雖已解除海景，但受其外圍環流影響，花東地區、屏東山區仍因慎防局部大豪。農村發展及水土保持署今早更新土石流及大規模崩塌，土石流紅色警戒8條，黃色警戒214條。大規模崩塌紅色警戒1處，黃色警戒8處，土石流潛勢溪流約1745條。
土石流紅色警戒分布於花蓮縣秀林鄉文蘭村、銅門村、和平村等，1縣1鄉3村。大規模崩塌紅色警戒分布於高雄市桃源區寶山里等，1縣1鄉1村，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。
土石流黃色警戒，分布於台東縣池上鄉錦園村、富興村；海端鄉霧鹿村、海端村、加拿村、崁頂村、廣原村；關山鎮德高里、月眉里、電光里；鹿野鄉瑞豐村、龍田村、瑞和村；延平鄉武陵村、桃源村、紅葉村、鸞山村、永康村；卑南鄉明峰村、初鹿村、美農村、泰安村、利嘉村、東興村、溫泉村、賓朗村、利吉村、嘉豐村；太麻里鄉北里村、大王村、金崙村、多良村、香蘭村、華源村；東河鄉北源村、泰源村、興昌村、都蘭村、東河村；成功鎮博愛里、忠仁里、和平里、信義里、忠孝里；花蓮縣秀林鄉富世村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、崇德村、和平村；卓溪鄉卓溪村、古風村、卓清村、太平村、立山村；富里鄉新興村、永豐村、富南村、豐南村、羅山村、吳江村、萬寧村、學田村；玉里鎮松浦里、觀音里、大禹里、泰昌里、源城里、長良里、樂合里、東豐里；光復鄉大豐村、大馬村；屏東縣來義鄉來義村、義林村、古樓村、丹林村、文樂村、望嘉村、南和村等，3縣15鄉81村。
大規模崩塌黃色警戒分布於屏東縣來義鄉來義村，花蓮縣玉里鎮源城里，花蓮縣富里鄉富南村，花蓮縣光復鄉大豐村，花蓮縣卓溪鄉卓溪村，台東縣延平鄉紅葉村，台東縣太麻里鄉華源村等，3縣7鄉7村。
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