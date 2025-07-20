熱帶系統本周恐再發展 天氣風險：不排除靠近台灣

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，薇帕颱風向西遠離，對台灣直接影響逐漸減弱。但隨颱風遠離轉低壓帶影響，整體大氣條件不穩定，迎風的東部仍有間歇性短暫陣雨或雷雨，降雨量可達大雨外；午後在西半部與山區也可能出現局部對流發展，帶來短時強降雨。整體風雨影響較前幾日減弱，但建議外出攜帶雨具並留意短時天氣變化。

林孝儒指出，由於台灣將落入低壓帶範圍內，大氣條件仍不穩定且環境水氣多，預測各地普遍為多雲或陰並有短暫陣雨或雷雨的天氣，未下雨時感覺悶熱。預測高溫約30至34度，低溫約25至28度。午後要留意熱對流雷雨。

此外，林孝儒指出，本周中後期台灣以東海面將再有熱帶系統發展活動機會，亦不排除有靠近台灣趨勢。雖目前尚未明確，仍建議民眾提前檢視防颱措施，以利因應未來可能出現的天氣變化。

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