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颱風外圍環流+低壓帶 花東、南部山區慎防大雨或豪雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天受颱風外圍環流及低壓帶影響，花東地區、恆春半島及南部山區雨勢仍明顯，容易出現局部大雨或豪雨。本報資料照片
今天受颱風外圍環流及低壓帶影響，花東地區、恆春半島及南部山區雨勢仍明顯，容易出現局部大雨或豪雨。本報資料照片

薇帕颱風遠離台灣，朝香港及廣東方向前進，但中央氣象署指出，今天受颱風外圍環流及低壓帶影響，花東地區、恆春半島及南部山區雨勢仍明顯，容易出現局部大雨或豪雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，外出須攜帶雨具備用。

氣象署稍早針對恆春半島、花蓮縣、台東縣發布豪雨特報，屏東縣山區、宜蘭縣、蘭嶼綠島則為大雨特報，指出颱風外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日花蓮縣、台東縣及恆春半島仍有局部大雨或豪雨，綠島、蘭嶼、宜蘭地區及屏東山區亦有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及土石流。

溫度方面，氣象署說，東半部高溫約29到32度，背風面的西半部約33至35度，其中桃園及新竹有局部36度以上高溫發生的機率，感受上較為悶熱，各地早晚低溫約25至27度。

氣象署也說，颱風外圍環流影響，新竹以北、南部、東半部地區及高山地區、各離島易有平均風6級或陣風8級以上的強風；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、南部、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率，浪高可以來到2至3米左右或以上，呼籲民眾非必要請避免前往海邊活動。

薇帕颱風 氣象署 恆春

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