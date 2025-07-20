颱風遠颺 東半部地區及南部山區雨勢仍大
交通部中央氣象署表示，今天受颱風外圍環流及低壓帶影響，花東地區、恆春半島及南部山區有陣雨或雷雨，易出現局部大雨或豪雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，有局部大雨發生的機率。
氣象署指出，第6號颱風薇帕凌晨2時位於東沙島北北西方海面上，距離鵝鑾鼻西方490公里之處，逐漸遠離台灣，朝廣東西側沿海至雷州半島方向前進，其外圍環流仍影響台灣，請民眾留意氣象署最新預報資訊。
溫度方面，東半部高溫約攝氏29到32度，背風面的西半部約33至35度，其中桃園及新竹有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線較強，應注意防曬並多補充水分，各地早晚低溫約25至27度。
離島天氣，澎湖陰短暫陣雨，氣溫27至32度；金門陰短暫陣雨，氣溫27至32度；馬祖陰時多雲，氣溫27至30度。
氣象署提醒，颱風外圍環流影響，新北市、南部、東半部地區及高山地區、各離島易有平均風6級或陣風8級以上的強風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率，浪高可以來到2至3米左右或以上，海邊活動注意自身安全。
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