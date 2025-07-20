快訊

國軍將進酒／歐美軍隊飲酒盛行 戰死名將防腐液變酒名

蘋果首款摺疊手機iPhone Fold最快明年登場！5大特色讓人好想買

影／越南下龍灣船難增至37死！大晴天秒下雷雨冰雹 失事搶救畫面曝

颱風遠颺 東半部地區及南部山區雨勢仍大

中央社／ 台北20日電

交通部中央氣象署表示，今天受颱風外圍環流及低壓帶影響，花東地區、恆春半島及南部山區有陣雨或雷雨，易出現局部大雨或豪雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，有局部大雨發生的機率。

氣象署指出，第6號颱風薇帕凌晨2時位於東沙島北北西方海面上，距離鵝鑾鼻西方490公里之處，逐漸遠離台灣，朝廣東西側沿海至雷州半島方向前進，其外圍環流仍影響台灣，請民眾留意氣象署最新預報資訊。

溫度方面，東半部高溫約攝氏29到32度，背風面的西半部約33至35度，其中桃園及新竹有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線較強，應注意防曬並多補充水分，各地早晚低溫約25至27度。

離島天氣，澎湖陰短暫陣雨，氣溫27至32度；金門陰短暫陣雨，氣溫27至32度；馬祖陰時多雲，氣溫27至30度。

氣象署提醒，颱風外圍環流影響，新北市、南部、東半部地區及高山地區、各離島易有平均風6級或陣風8級以上的強風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率，浪高可以來到2至3米左右或以上，海邊活動注意自身安全。

颱風 氣象署 氣溫

延伸閱讀

薇帕颱風今明襲港澳、廣東 本周熱帶系統恐發展吳德榮揭北台被襲機率

薇帕颱風影響 明天南航、台虎航班取消或延後

颱風薇帕威力仍在…氣象署晚間持續發布豪雨特報 降雨熱區曝光

颱風薇帕遠離！氣象署17：30解除海警 3縣市仍留意豪大雨

相關新聞

屏花東慎防大雨 土石流潛勢溪流1745條

薇帕颱風雖已解除海景，但受其外圍環流影響，花東地區、屏東山區仍因慎防局部大豪。農村發展及水土保持署今早更新土石流及大規模...

熱帶系統本周恐再發展 天氣風險：不排除靠近台灣

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，薇帕颱風向西遠離，對台灣直接影響逐漸減弱。但隨颱風遠離轉低壓帶影響，整體大氣條件不...

颱風外圍環流+低壓帶 花東、南部山區慎防大雨或豪雨

薇帕颱風遠離台灣，朝香港及廣東方向前進，但中央氣象署指出，今天受颱風外圍環流及低壓帶影響，花東地區、恆春半島及南部山區雨...

上千萬債務逼死王家五口 拆解詐團如何養套殺

台中豐原日前發生王家一家五口輕生案，震撼台灣社會，再次讓詐騙惡行成為全民公敵；王家從刷卡買黃金賺佣金，累積高額信用卡債被套住，最後在詐團騙術下，典當汽機車、向錢莊貸款，滾出千萬高利貸債務，成為壓垮全家五口的最後一根稻草。 資深刑警說，這是典型的養套殺伎倆，不論是愛情、賺錢或親友借錢，同種套路劇本千變萬化，先建立信任關係，再利用「小利」誘導，受害者一旦上鉤，幾乎難以抵抗；到底王家是如何一步步踏進詐騙陷阱而傾家蕩產，聯合報數位版將詳細為讀者解析詐團的慣用手法。

2縣市亮高溫橙黃燈 恐36度以上

中央氣象署上午7時28分針對新竹縣及桃園市發布高溫資訊(橙色)，今天白天要注意恐有36度以上高溫。

一張骨髓移植病床至少得等2個月 全台121張床近七成在北部

異體骨髓移植過程中，患者免疫力幾乎喪失，需在「高度無菌」的環境進行，才能降低感染的機率，根據衛福部統計，全台總計有121...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。