快訊

日本推出仿CRT螢幕重現復古味 卻有人擔心是「虛有其表」？定價曝光

未來一周熱帶系統恐發展「從台灣東側北轉」 專家揭北台被襲機率

2縣市亮高溫橙黃燈 恐36度以上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署上午7時28分針對新竹縣及桃園市發布高溫資訊(橙色)，今天白天要注意恐有36度以上高溫。聯合報系資料照片
中央氣象署上午7時28分針對新竹縣及桃園市發布高溫資訊(橙色)，今天白天要注意恐有36度以上高溫。聯合報系資料照片

中央氣象署上午7時28分針對新竹縣及桃園市發布高溫資訊(橙色)，今天白天要注意恐有36度以上高溫。

氣象署指出，東南風沉降影響，今(20)日中午前後新竹縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市為黃色燈號，恐36度以上。

高溫 桃園 新竹

延伸閱讀

竹縣板凳電影院壓軸登場 今夜觀影抽限量板凳木箱鼓

竹縣新埔水梨節周末登場 農會推揉茶、水梨披薩DIY小旅行吸睛

影／台61竹北段化學槽車被撞瞬間曝光 化骨水外洩數值0.6 ppm

新竹縣長者免費健檢8月起開跑 限額1萬人即日起預約

相關新聞

等不到骨髓移植 3歲病童亡 母嘆病床難等

三歲男童恩碩去年底因猛爆性肝炎就醫，在南部某醫學中心確診為「嚴重型再生不良貧血」，需骨髓移植才能救命，該院無骨髓移植病房...

骨髓移植病床設置條件嚴苛 6成6在北部

據衛福部統計，全台總計有一二一張骨髓移植病床，其中八十張床設在雙北與桃園，占比達六成六。推估台灣每年約有三百例需骨髓移植...

「值一喘二」 互助喘息服務納長照3.0

值班一天可以換取兩天的喘息！家庭關懷者總會推行「互助喘息服務」，衛福部長照司決議將其納入長照三點○中，服務據點擴大至五十...

非法旅宿最高罰200萬 拚9月上路

交通部預告修法，非法經營旅館、觀光旅館、旅行社、觀光遊樂業者，最高罰責一口氣變四倍，從現行五十萬元，提高至兩百萬元，新法...

2縣市亮高溫橙黃燈 恐36度以上

中央氣象署上午7時28分針對新竹縣及桃園市發布高溫資訊(橙色)，今天白天要注意恐有36度以上高溫。

病童等不到床位離世 一圖看骨髓移植病床有多難等

3歲男童恩碩去年底因猛爆性肝炎就醫，需骨髓移植才能救命，家屬雖在北部某醫學中心找到床位，但得等候一個半月，在自費轉院等待移植過程中，不幸因感染而離世。家屬批評，衛福部花大錢精進兒科醫療，卻讓有需要的孩子找不到床。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。