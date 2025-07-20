2縣市亮高溫橙黃燈 恐36度以上

3歲男童恩碩去年底因猛爆性肝炎就醫，需骨髓移植才能救命，家屬雖在北部某醫學中心找到床位，但得等候一個半月，在自費轉院等待移植過程中，不幸因感染而離世。家屬批評，衛福部花大錢精進兒科醫療，卻讓有需要的孩子找不到床。

2025-07-20 05:50