廣角鏡／全台小吃新指南 第3屆500碗揭曉

聯合報系旗下青年全媒體500輯創立的全台小吃新指南「500碗」，今年邁入第三屆，以「聚焦菜色本身魅力，發現台灣餐桌新風景」為核心精神，挑選五十位包含但不限於專業美食家的名人評審，打造出展現台灣在地觀點的小吃新指南。

500輯發行人項國寧表示，500碗不僅關乎唇齒之間的美味，更承載著人際間的美好經驗跟記憶，並能促進社區的活化與創生。

本屆總計有四六二間小吃奪碗，其中三十三間獲得兩碗以上殊榮。今年有數個縣市表現亮眼，宛如異軍突起，為榜單注入嶄新的地方色彩與驚喜。

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