互助喘息服務 照服員配照顧者 找到可行模式

從「時間銀行」概念發想，催生出的「互助喘息服務」，家總秘書長陳景寧說，試辦初期，低估每一位照顧者的實力與限制，互助不僅讓照顧者喘息，連照顧能力也提升，送至據點的長者，有了認知刺激，部分情緒症狀反而轉好，照顧者間因為不斷交流，培養出感情，還成為彼此的新家人。

陳景寧說，互助喘息最初構想是由四個家庭輪替，卻發現「單純換工」的假設過於天真，曾有位照顧者告訴他們，「我可以碰我爸媽，但沒辦法幫別人家長輩上廁所」，讓團隊意識到互助喘息若是單純的換工，並不可行。

後續，家總與台北護理健康大學教授陳正芬、健康科技學院院長洪論評、台北商業大學財政稅務系教授韓幸紋等合作，推出一位有薪專業照服員，搭配一位志工照顧者的模式後，形塑現在的互助喘息方案。

陳景寧說，實際運作後發現照顧者們展現驚人的照護智慧，像是碰到失智長輩情緒激動時，有照顧者分享，讓長輩「撕紙」能快速安撫，各種私人「撇步」，讓參與互助喘息的照顧者，學到更多照顧技巧。

更重要的是，參與的長輩也在改變。陳景寧說，不少長者在家食慾不佳，到據點看見他人吃飯，自然也跟著進食。照顧者間因不斷互助，分享照護心得，也能傾訴生活壓力，成為理解彼此的「新家人」。

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