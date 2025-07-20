聽新聞
0:00 / 0:00

互助喘息服務 照服員配照顧者 找到可行模式

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

從「時間銀行」概念發想，催生出的「互助喘息服務」，家總秘書長陳景寧說，試辦初期，低估每一位照顧者的實力與限制，互助不僅讓照顧者喘息，連照顧能力也提升，送至據點的長者，有了認知刺激，部分情緒症狀反而轉好，照顧者間因為不斷交流，培養出感情，還成為彼此的新家人。

陳景寧說，互助喘息最初構想是由四個家庭輪替，卻發現「單純換工」的假設過於天真，曾有位照顧者告訴他們，「我可以碰我爸媽，但沒辦法幫別人家長輩上廁所」，讓團隊意識到互助喘息若是單純的換工，並不可行。

後續，家總與台北護理健康大學教授陳正芬、健康科技學院院長洪論評、台北商業大學財政稅務系教授韓幸紋等合作，推出一位有薪專業照服員，搭配一位志工照顧者的模式後，形塑現在的互助喘息方案。

陳景寧說，實際運作後發現照顧者們展現驚人的照護智慧，像是碰到失智長輩情緒激動時，有照顧者分享，讓長輩「撕紙」能快速安撫，各種私人「撇步」，讓參與互助喘息的照顧者，學到更多照顧技巧。

更重要的是，參與的長輩也在改變。陳景寧說，不少長者在家食慾不佳，到據點看見他人吃飯，自然也跟著進食。照顧者間因不斷互助，分享照護心得，也能傾訴生活壓力，成為理解彼此的「新家人」。

長照 照服員

延伸閱讀

免評巴氏量表新制將上路 民團籲建立轉換評估機制

「互助喘息」撐著彼此喘息時光 連結照顧者們成新家人

1人幫忙顧8小時 長照3.0正式納「互助喘息」司長：將擴大推動

避免長照悲歌！盤點長照2.0，政府提供的「四包錢」和喘息服務

相關新聞

台南旭集甫開幕疑爆食物中毒！多人腹瀉送醫 市府要查了

台南知名連鎖餐飲業者旭集日前傳出疑似食安問題，引發民眾關注。一名家長在社群發文指出，7月14日晚間一家人前往該店用餐後，...

獨／病童等不到骨髓移植病床逝 母嘆10億兒童重症預算救不回

3歲男童恩碩，去年11月被家人發現眼睛呈黃色，檢查後發現肝指數破千，於高雄1家醫學中心被診斷為肝炎後，醫師請家屬轉院至另...

颱風薇帕威力仍在…氣象署晚間持續發布豪雨特報 降雨熱區曝光

中央氣象署今天晚間持續發布豪雨特報，受到颱風薇帕外圍環流影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區及花蓮縣、台東縣已有大豪雨發生...

骨髓移植病床設置條件嚴苛 6成6在北部

據衛福部統計，全台總計有一二一張骨髓移植病床，其中八十張床設在雙北與桃園，占比達六成六。推估台灣每年約有三百例需骨髓移植...

「值一喘二」 互助喘息服務納長照3.0

值班一天可以換取兩天的喘息！家庭關懷者總會推行「互助喘息服務」，衛福部長照司決議將其納入長照三點○中，服務據點擴大至五十...

等不到骨髓移植 3歲病童亡 母嘆病床難等

三歲男童恩碩去年底因猛爆性肝炎就醫，在南部某醫學中心確診為「嚴重型再生不良貧血」，需骨髓移植才能救命，該院無骨髓移植病房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。