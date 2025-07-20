「值一喘二」 互助喘息服務納長照3.0

值班一天可以換取兩天的喘息！家庭關懷者總會推行「互助喘息服務」，衛福部長照司決議將其納入長照三點○中，服務據點擴大至五十處，讓照顧者透過輪流照顧長者的方式，換取自己的休息時間，該型態也成為長照三點○新型態的喘息服務模式。

長照四大服務中，照顧者對喘息的需求高，政府每年最高可補助四萬五一○○元，照顧者可將家中長者送至日照、機構，或請居服員至家中，讓照顧者有自己的時間，但不少照顧者都屬於獨自照顧，更多的是老老照顧，喘息時間難以讓照顧者完全獲得喘息。

家總於二○二○年起，自行募資試辦「互助喘息服務」，照顧者將家中長者帶到試辦據點，由輪值的一到三名照顧者，每次最少照顧四位、最多十二位長者，照顧時間為八小時，輪值照顧者完成一次照顧後，可以換取兩次的喘息時間。

家總秘書長陳景寧表示，互助喘息有三大特色，一是「值一喘二」，也就是輪值照顧長者八小時後，可獲得兩天休息；第二個特色是「及時交換」，為有效輪值照顧，規定年底前需使用完，否則歸零；三是「兩次體驗」加入互助喘息得先讓長輩適應環境、照顧者熟悉模式，因此有免費體驗兩天優惠。

陳景寧解釋，每次將長輩送至互助喘息據點，需負擔兩百多元費用，主要用於餐食、活動材料費等。為鼓勵照顧者嘗試，前兩次不需費用，其中一次是讓照顧者以「實習生」的身分參與值班，另一次則讓長輩適應環境，同時也讓照顧者完整體驗喘息服務。

衛福部長期照顧司司長祝健芳說，互助喘息服務當初是由民間自發性推動的服務模式，家總試辦後續搭配國科會的計畫，去年已在五縣市設置總計十五處據點，今年初開始，衛福部與家總合力建置五十處試辦據點，讓互助喘息服務擴大，而長照三點○即將在明年上路，互助喘息將納入其中，持續試辦，盼能為照顧者爭取更多的喘息機會。

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