聽新聞
0:00 / 0:00

骨髓移植病床設置條件嚴苛 6成6在北部

聯合報／ 記者陳雨鑫李青縈／台北報導
全台骨髓移植病房有121床，66%集中在雙北以及桃園。病床示意圖，非骨髓移植病房，本報資料照片
全台骨髓移植病房有121床，66%集中在雙北以及桃園。病床示意圖，非骨髓移植病房，本報資料照片

衛福部統計，全台總計有一二一張骨髓移植病床，其中八十張床設在雙北與桃園，占比達六成六。推估台灣每年約有三百例需骨髓移植患者，林口長庚兒童內科部副部長陳世翔說，國內的骨髓移植病床多是成人與兒童共用，以林口長庚小兒血液科的經驗，一位需異體骨髓移植的病童，從確定移植到住進移植病房，至少要等二到三個月。

陳世翔表示，骨髓移植過程複雜，除了找到配對合適的骨髓捐贈者外，患者須先經化療，清除體內癌細胞，患者處於殘餘癌細胞指數低、體力較佳時，是進行骨髓移植的最佳時刻，但有時因癌細胞復發、疾病控制不理想時，無法於預定時間移植，病患就得重新接受化療，而更延後移植時間。

「異體骨髓移植最好在骨髓移植病房」陳世翔說，異體骨髓移植時，因患者免疫力幾乎喪失，如果有任何細菌、孢子、黴菌等，都可能引發嚴重感染，只是國內的骨髓移植病床數有限，若碰上急需移植的個案，短時間內又沒有骨髓移植病房，不得已之下，有醫師會考慮在「正壓隔離病房」執行，只是患者感染風險就會提高。

骨髓移植病房設置條件嚴苛，除了需要無菌外，照護人力也高於一般病床。和信醫院小兒血液腫瘤科碩學主治醫師陳榮隆說，骨髓移植病床護病比，比照加護病房，一位護理師照顧兩患者，照顧骨髓移植患者非常不容易，需高度耐心及經驗，因此願意投入的人不多。

據醫師公會全聯會統計，於醫學中心擔任小兒科醫師的人數從二○二○年的九七四人，到去年已減少廿四人。陳榮隆說，小兒科醫師變少，早已不是新聞，少子化讓醫師投入意願低，更遑論小兒次專科的人數，現在只出不進。

對骨髓移植病房數吃緊一事，中華民國骨髓移植學會理事長葉士芃說，目前尚未聽聞有病床數不足問題，僅部分規模小的移植中心，人力調度稍微吃力。

醫學中心 護病比 護理師 衛福部 腫瘤 癌細胞 少子化 加護病房

延伸閱讀

獨／病童等不到骨髓移植病床逝 母嘆10億兒童重症預算救不回

胃癌切胃、化療不到一年…驚見「殘胃癌」 醫：一行為易復發！

公管中心員工罹癌…化療抽空辦離職竟被冷回「沒空」 竹市府說話了

羅家英第4度罹癌！自曝棄化療「靠打女性荷爾蒙針」控制病情

相關新聞

等不到骨髓移植 3歲病童亡 母嘆病床難等

三歲男童恩碩去年底因猛爆性肝炎就醫，在南部某醫學中心確診為「嚴重型再生不良貧血」，需骨髓移植才能救命，該院無骨髓移植病房...

廣角鏡／全台小吃新指南 第3屆500碗揭曉

聯合報系旗下青年全媒體500輯創立的全台小吃新指南「500碗」，今年邁入第三屆，以「聚焦菜色本身魅力，發現台灣餐桌新風景」為核心精神，挑選五十位包含但不限於專業美食家的名人評審，打造出展現台灣在地觀點的小吃新指南。

骨髓移植病床設置條件嚴苛 6成6在北部

據衛福部統計，全台總計有一二一張骨髓移植病床，其中八十張床設在雙北與桃園，占比達六成六。推估台灣每年約有三百例需骨髓移植...

「值一喘二」 互助喘息服務納長照3.0

值班一天可以換取兩天的喘息！家庭關懷者總會推行「互助喘息服務」，衛福部長照司決議將其納入長照三點○中，服務據點擴大至五十...

互助喘息服務 照服員配照顧者 找到可行模式

從「時間銀行」概念發想，催生出的「互助喘息服務」，家總秘書長陳景寧說，試辦初期，低估每一位照顧者的實力與限制，互助不僅讓...

南部救災特別條例 立院連署中

丹娜絲颱風重創南部有上萬戶受災，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨在花蓮辦反罷免宣講，要求行政院盡快提出緊急救災特別條例，「如果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。