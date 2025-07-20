骨髓移植病床設置條件嚴苛 6成6在北部

據衛福部統計，全台總計有一二一張骨髓移植病床，其中八十張床設在雙北與桃園，占比達六成六。推估台灣每年約有三百例需骨髓移植患者，林口長庚兒童內科部副部長陳世翔說，國內的骨髓移植病床多是成人與兒童共用，以林口長庚小兒血液科的經驗，一位需異體骨髓移植的病童，從確定移植到住進移植病房，至少要等二到三個月。

陳世翔表示，骨髓移植過程複雜，除了找到配對合適的骨髓捐贈者外，患者須先經化療，清除體內癌細胞，患者處於殘餘癌細胞指數低、體力較佳時，是進行骨髓移植的最佳時刻，但有時因癌細胞復發、疾病控制不理想時，無法於預定時間移植，病患就得重新接受化療，而更延後移植時間。

「異體骨髓移植最好在骨髓移植病房」陳世翔說，異體骨髓移植時，因患者免疫力幾乎喪失，如果有任何細菌、孢子、黴菌等，都可能引發嚴重感染，只是國內的骨髓移植病床數有限，若碰上急需移植的個案，短時間內又沒有骨髓移植病房，不得已之下，有醫師會考慮在「正壓隔離病房」執行，只是患者感染風險就會提高。

骨髓移植病房設置條件嚴苛，除了需要無菌外，照護人力也高於一般病床。和信醫院小兒血液腫瘤科碩學主治醫師陳榮隆說，骨髓移植病床護病比，比照加護病房，一位護理師照顧兩患者，照顧骨髓移植患者非常不容易，需高度耐心及經驗，因此願意投入的人不多。

據醫師公會全聯會統計，於醫學中心擔任小兒科醫師的人數從二○二○年的九七四人，到去年已減少廿四人。陳榮隆說，小兒科醫師變少，早已不是新聞，少子化讓醫師投入意願低，更遑論小兒次專科的人數，現在只出不進。

對骨髓移植病房數吃緊一事，中華民國骨髓移植學會理事長葉士芃說，目前尚未聽聞有病床數不足問題，僅部分規模小的移植中心，人力調度稍微吃力。

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