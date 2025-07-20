等不到骨髓移植 3歲病童亡 母嘆病床難等

三歲男童恩碩去年底因猛爆性肝炎就醫，在南部某醫學中心確診為「嚴重型再生不良貧血」，需骨髓移植才能救命，該院無骨髓移植病房，家屬雖在北部某醫學中心找到床位，但光轉院就等一個半月，後續被安排再等兩個半月才能進移植病房，等待移植過程中，恩碩不幸因感染而離世。家屬認為，衛福部花大錢精進兒科醫療，卻讓有需要的孩子找不到床。

恩碩被送至北部醫學中心後，因該院骨髓移植病房為成人、小孩共用，且當時病房雖有空床，但無護理師開床，他被安排在一間兒童癌症雙人病房等待移植。恩碩的母親欣縈說，時值春節，醫護人力相對不足，從高雄轉至台北就花了一個半月，後續先入住該院兒癌一般病房，並告知得等兩個半月才能入住移植病房，只是在等待的過程中，即使恩碩父親完成骨髓捐贈的程序，恩碩此時卻因多重抗藥性綠膿桿菌感染病逝。

盤點全台骨髓移植病房，欣縈發現台北市病床數量為高雄市四倍，若以病床、十八歲以下兒少比率比較，高雄一床骨髓移植病房，供六萬多人使用，台北移植病床則是提供一萬五千餘位兒少處置，存在明顯差距，她批評，衛福部過去四年，投入大把的經費建置優化兒童醫療照護計畫，為何孩子還是等不到床？

欣縈指出，第二期兒童醫療照護計畫，預計投入一三五點六億元強化兒童醫療，但花在重、難症預算，僅有十八億元，占整體預算百分之十三點七，如此規模，想增設骨髓移植病房，如天方夜譚。

收治恩碩的高雄某醫學中心，是優化兒童醫療照護計畫核心醫院，欣縈感嘆，即便如此，面對無移植病床，該醫學中心資深醫師也只能和她一起落淚，不斷打電話拜託，且要不是她經濟尚可，不然許多家庭根本付不起跨縣市轉院等醫療費用。

欣縈說，希望這樣的悲劇只留在他家，盼這段經歷可以讓政府發現一群正在與移植奮戰的病童，若能增加病床，孩子就不必枉死。

衛福部醫事司司長劉越萍說，骨髓移植病房並無規定兒童與成人不得共用，此分配是要讓資源分配達到最大效益，本案難確定是病情太嚴峻無法移植，還是缺病床導致死亡，可能有認知落差，臨床上若有缺床，血液及骨髓移植學會可向跟衛福部申請增加病床，但目前未接獲申請。

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