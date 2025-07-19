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500碗出爐 新北朱記花枝羹等5小吃奪魁

聯合報／ 記者高婉珮／台北報導

由指標質感媒體《500輯》首創的全台小吃新指南「500碗」，昨揭曉第三屆得獎名單，總計全台有四六二間小吃入選，五間小吃各獲三碗奪魁；其中更有廿五間小吃，連續三屆霸榜。

本屆「500碗」延續系出同源之美食評鑑「500盤」的「聚焦菜色本身魅力，發現台灣餐桌新風景」核心精神，嚴選包含但不限於美食家等各行各業、喜歡品嘗小吃的名人評審，共同描繪這份兼具在地觀點和日常性的美食地圖。

《500輯》發行人項國寧表示，「500碗」其實有很多面向，第一個當然是唇齒之間的美味，第二個是人際關係的經驗跟記憶。可能是爸爸帶去吃的水煎包，也可能是阿嬤帶去吃的蚵仔麵線，從這些人際的經驗裡面，我們會想起這些美食的美好回憶。

項國寧說，每年邀請五十位關注飲食文化的名家、職人與觀察者擔任評審，是「500碗」重要的精神。他引述王家衛電影的經典台詞，「正是這五十位評審的念念不忘，形成『500碗』的回響。」

永豐銀行董事長曹為實表示，很高興能夠成為「500碗」首席贊助，台灣的小吃代表了台灣的文化，也代表台灣的精神。這是我們國家的軟實力。他笑說自己在海外工作近卅年，每次回台最想念的，正是夢中所懷念的小吃。期許透過金融力量的注入，能讓更多小吃業者參與活動。

分析本屆名單，以各類麵食最受評審青睞，各地風格迥異的肉圓緊追在後，蛋餅、蔥油餅、韭菜盒等各式餅類，也表現搶眼。今年獲得「三碗」肯定的店家分別為新北「朱記花枝羹」、彰化「北斗肉圓詹」、「北門口肉圓」、台南「邱家小卷米粉」、宜蘭與花蓮「橋頭臭豆腐」，共享本屆最高殊榮。

至於連續三屆上榜的店家，除了本屆拿下最高碗數的「橋頭臭豆腐」與「朱記花枝羹」外，還包含台北「林家乾麵」、「施家麻油腰花」、「大稻埕米粉湯」；新北「無名刈包」、嘉義「王家祖傳本產牛雜湯」、台南「清子香腸熟肉」、高雄「大胖豬油拌麵」、屏東「東港正宗肉丸」、台東「花式蔥餅」等共計廿五間。

至於得碗店家地區分布，北部仍穩坐第一，共二一七間入選；中部八十八間、南部一二四間、東部卅二間，離島則有三間。

若以縣市來看，台北與台南依舊稱霸榜首，台中、新北與高雄的表現亦不容小覷，展現多元城市的飲食實力。值得注意的是，今年亦有數個縣市表現亮眼，像彰化、屏東與基隆等，也為榜單注入嶄新面貌。

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