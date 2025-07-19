500碗小吃派對市集 8千人冒雨嘗鮮

「500碗小吃派對市集」首日湧入8000人次。圖／500輯攝影團隊

二○二五「500碗小吃派對市集」昨於台北信義公民會館中央廣場（四四南村）登場，雖然現場稍有風雨，但仍澆不熄民眾的熱情，許多民眾提前來到市集門口守候，人氣店家大排長龍，首日人潮突破八千人次，市集活動今天還有一天，喜愛台灣小吃的民眾可得把握最後機會。

市集匯聚全台九縣市、十三家小吃品牌，其中更有四家首次出攤，並帶來多款「500碗限定組合餐」。其中首次出攤、帶來店內必吃「炭火蝦飯」的台中原創小吃「租界」，昨開賣才一小時所準備的首批餐點即完售，店家趕緊追加第二批因應排隊人龍；擁有「台北最好吃紅燒肉」美譽的「正宗阿角紅燒肉．劉美麗」，也是現場饕客必爭美食，現場排隊等待時間至少卅分鐘以上。

獲得首屆500碗肯定的台東「Like來顆烤飯糰」，也是人氣之選，招牌飯糰如鍋巴口感的酥脆外層及誘人米香；台南古早味「糯夫米糕」人潮同樣洶湧。有民眾表示，排了半小時但非常值得。

繼「500碗」系列活動後，八月十五至十七日將推出台灣首場以甜點為核心的「500甜」活動，集結全台人氣名店、甜點創作者與風格人物，打造台灣第一份甜點指南外，更同步於台北BELLAVITA寶麗廣場B1藝文空間，舉辦史上最強甜點市集，購票入場的民眾可一次嘗遍最強排隊名店。首屆「500甜」入場門票也在「500碗小吃派對市集」優惠獨家限量供應。

《500輯》發行人項國寧表示，謝謝五十位評審的念念不忘，形成500碗的回響。圖／500輯攝影團隊

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