聽新聞
0:00 / 0:00

500碗小吃派對市集 8千人冒雨嘗鮮

聯合報／ 記者高婉珮 ／台北報導
「500碗小吃派對市集」台中小吃「租界」首次出攤，炭火蝦飯首批開賣一小時完售。圖／500輯攝影團隊
「500碗小吃派對市集」台中小吃「租界」首次出攤，炭火蝦飯首批開賣一小時完售。圖／500輯攝影團隊

「500碗小吃派對市集」首日湧入8000人次。圖／500輯攝影團隊
「500碗小吃派對市集」首日湧入8000人次。圖／500輯攝影團隊

二○二五「500碗小吃派對市集」昨於台北信義公民會館中央廣場（四四南村）登場，雖然現場稍有風雨，但仍澆不熄民眾的熱情，許多民眾提前來到市集門口守候，人氣店家大排長龍，首日人潮突破八千人次，市集活動今天還有一天，喜愛台灣小吃的民眾可得把握最後機會。

市集匯聚全台九縣市、十三家小吃品牌，其中更有四家首次出攤，並帶來多款「500碗限定組合餐」。其中首次出攤、帶來店內必吃「炭火蝦飯」的台中原創小吃「租界」，昨開賣才一小時所準備的首批餐點即完售，店家趕緊追加第二批因應排隊人龍；擁有「台北最好吃紅燒肉」美譽的「正宗阿角紅燒肉．劉美麗」，也是現場饕客必爭美食，現場排隊等待時間至少卅分鐘以上。

獲得首屆500碗肯定的台東「Like來顆烤飯糰」，也是人氣之選，招牌飯糰如鍋巴口感的酥脆外層及誘人米香；台南古早味「糯夫米糕」人潮同樣洶湧。有民眾表示，排了半小時但非常值得。

繼「500碗」系列活動後，八月十五至十七日將推出台灣首場以甜點為核心的「500甜」活動，集結全台人氣名店、甜點創作者與風格人物，打造台灣第一份甜點指南外，更同步於台北BELLAVITA寶麗廣場B1藝文空間，舉辦史上最強甜點市集，購票入場的民眾可一次嘗遍最強排隊名店。首屆「500甜」入場門票也在「500碗小吃派對市集」優惠獨家限量供應。

《500輯》發行人項國寧表示，謝謝五十位評審的念念不忘，形成500碗的回響。圖／500輯攝影團隊
《500輯》發行人項國寧表示，謝謝五十位評審的念念不忘，形成500碗的回響。圖／500輯攝影團隊

延伸閱讀

「500」碗「3碗」5家彰化占2家 北門口肉圓民生店及北斗肉圓詹入列

500碗2025／500碗的美味靈魂 市集玩套圈免費送「丸莊醬油」

500碗2025／500碗名單公佈！「新竹」11間入榜、「台南」總數奪亞軍

500碗2025／第三屆5OO碗年度榜單揭曉！全台462間小吃入選

相關新聞

台南旭集甫開幕疑爆食物中毒！多人腹瀉送醫 市府要查了

台南知名連鎖餐飲業者旭集日前傳出疑似食安問題，引發民眾關注。一名家長在社群發文指出，7月14日晚間一家人前往該店用餐後，...

獨／病童等不到骨髓移植病床逝 母嘆10億兒童重症預算救不回

3歲男童恩碩，去年11月被家人發現眼睛呈黃色，檢查後發現肝指數破千，於高雄1家醫學中心被診斷為肝炎後，醫師請家屬轉院至另...

颱風薇帕威力仍在…氣象署晚間持續發布豪雨特報 降雨熱區曝光

中央氣象署今天晚間持續發布豪雨特報，受到颱風薇帕外圍環流影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區及花蓮縣、台東縣已有大豪雨發生...

骨髓移植病床設置條件嚴苛 6成6在北部

據衛福部統計，全台總計有一二一張骨髓移植病床，其中八十張床設在雙北與桃園，占比達六成六。推估台灣每年約有三百例需骨髓移植...

「值一喘二」 互助喘息服務納長照3.0

值班一天可以換取兩天的喘息！家庭關懷者總會推行「互助喘息服務」，衛福部長照司決議將其納入長照三點○中，服務據點擴大至五十...

等不到骨髓移植 3歲病童亡 母嘆病床難等

三歲男童恩碩去年底因猛爆性肝炎就醫，在南部某醫學中心確診為「嚴重型再生不良貧血」，需骨髓移植才能救命，該院無骨髓移植病房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。