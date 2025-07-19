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隱地走出「苦眼」書房 爾雅50年盼傳承

聯合報／ 記者何定照／台北報導
爾雅出版社昨舉辦「爾雅五十，經典五十」活動，八十八歲創辦人隱地（前右）、作家白先勇（前左）等人均出席。記者邱德祥／攝影
爾雅出版社昨舉辦「爾雅五十，經典五十」活動，八十八歲創辦人隱地（前右）、作家白先勇（前左）等人均出席。記者邱德祥／攝影

爾雅出版社今天滿五十周年，昨舉辦「爾雅五十，經典五十」活動。八十八歲的創辦人隱地走入現場時，全場響起如雷掌聲，這也是隱地雙眼視力漸失、婉拒與外交遊四個月後，首次公開亮相。在場作家紛紛為他打氣，感謝「你挖掘作家的眼力一直很好」。

隱地一九七五年創辦爾雅出版社，至今出版包括白先勇、王鼎鈞、林海音、琦君、周夢蝶、席慕容等作家，共九○八本文學書，自己也寫了八十四本書。

隱地因雙眼視力漸失，停止與外往來多月，昨在「文訊」雜誌社長封德屏等人鼓勵下，走出自認「苦眼孤獨男」書房，與爾雅眾作家與文友重聚。

「我原本很樂觀、有力氣，但這四個月覺得世界崩潰。」隱地說，本來覺得任何問題只要勇於面對都可解決，但現在完全理解，「可見老天要給我苦難，好更了解別人苦難。」

談到爾雅五十年，隱地說，十歲前都不識字，來台後惡補上學後，很快就愛上寫作，「想要把所有不見的文章都蒐集起來出書」。

白先勇說，可以感覺隱地對書的熱愛，可以想像他對每本出版的書都摸個不停，就像隱地自稱的「快樂出版人」。

席慕容則引用隱地名句「在有限的生命裡，做一棵無限的文學樹」，說要代表全球各地讀者向隱地致謝。

今年稍早，隱地曾在書中寫下給爾雅作者的「遺囑」，擔憂若未能在停業前一一告知作者，公告只要爾雅結束，版權都歸還作者。網路新媒體平台「故事」創辦人涂豐恩宣告將和「文訊」合作，透過數位等方式，讓爾雅作品可長可久。

爾雅昨也公布由百位藝文人士選出的爾雅五十本經典，由白先勇「台北人」拔頭籌，王鼎鈞則成為入榜最多作家。

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