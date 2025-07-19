芒萁工藝重現日月潭！張連桂基金會啟動工藝培育課程

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
日月潭張連桂文藝基金會啟動芒萁工藝培育課程，為傳統技藝注入新活力。業者提供
日月潭張連桂文藝基金會啟動芒萁工藝培育課程，為傳統技藝注入新活力。業者提供

日月潭芒萁傳統工藝再現！為推動文化工藝教育，日月潭張連桂文藝基金會啟動芒萁工藝培育課程，邀請在地居民參與，同時加入邵族部落文化導覽，凝聚社區認同外，也為傳統技藝注入新活力。

張連桂傳藝文化基金會獲國立台灣工藝研究發展中心輔助，今(19)日舉辦芒萁編織人才培育及小型工藝行旅文化導覽課程，邀請在地居民參與，以實地走訪芒萁生長地、實作芒萁編織為核心，共同培育芒萁工藝人才。

其中最令人矚目的是，課程實地走訪伊達邵部落，深度探索日月潭背後的傳統漁撈文化。

張連桂文藝基金會執行長陳柏翰指出，活動從在地社區出發，並以工藝為橋，相信課程的持續舉辦，可凝聚潭區居民文化共識，未來可望成為文化參與的重要基地。

陳柏翰表示，日月潭不僅是觀光勝地，更是擁有深厚文化底蘊的生活場域。早期日月潭盛行漁業，漁撈竹編工具是當地居民的工具，如今漁業衰落，傳統技藝式微，文化產生斷層。

此次課程是由素有日月潭傳奇老人之稱的張連桂之子、工藝老師張文耀傳授，其教學內容結合口述歷史與30年芒萁編織的經驗，期望實現文化工藝的永續傳承，並進一步提升日月潭的文化觀光競爭力，為國旅觀光注入嶄新風貌。

為此，陳柏翰強調，基金會希望深入「在地社區」，以日月潭周圍居民為發展基底，建立起工藝固定據點，除活絡社區間互動外，也保存工藝文化記憶，未來將進一步凝聚南投日月潭居民社區文化發展共識。

曾任國立台灣工藝研究所講師，同時也是芒萁工藝課程的指導老師張文耀指出，芒萁是日月潭在地特有蕨類植物，過去常用來製作「魚筌」等漁撈器具，因芒萁有遇水膨脹特性，魚筌更加堅實，且柔韌不會軟爛，比起竹子跟籐器更為耐用，因此更適合用於漁撈用途。

張文耀說，芒萁工藝不僅是先人智慧的結晶，更承載原住民邵族的文化記憶，是族群共生的重要象徵。他希望透過此次實地走訪與實作課程，能幫助學員重新認識芒萁的價值與文化意涵，進而凝聚保存傳統技藝的行動共識。

芒萁是日月潭特有蕨類植物，比起竹子跟籐器更為耐用，適合用於漁撈用途。業者提供
芒萁是日月潭特有蕨類植物，比起竹子跟籐器更為耐用，適合用於漁撈用途。業者提供

觀光 日月潭

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