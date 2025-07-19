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非法旅宿最高罰200萬 拚9月上路

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
非法經營旅館、觀光旅館、旅行社、觀光遊樂業者，最高罰責提高至兩百萬元，新法最快九月底前上路。圖為示意。圖／中市觀旅局提供
非法經營旅館、觀光旅館、旅行社、觀光遊樂業者，最高罰責提高至兩百萬元，新法最快九月底前上路。圖為示意。圖／中市觀旅局提供

交通部預告修法，非法經營旅館、觀光旅館、旅行社、觀光遊樂業者，最高罰責一口氣變四倍，從現行五十萬元，提高至兩百萬元，新法最快九月底前上路。不過業者反應兩極，有業者直言，即便祭出高額罰鍰，不少訂房平台仍能找到這些非法房源。

也有業者認為，該關注的重點應該是地方政府的執行力，若抓不到，再怎麼提高罰則也沒用。

交通部觀光署統計，近年非法旅宿開罰累計金額愈來愈高，罰鍰金額一路從二○一九年一億元，上升至去年近一點三億元。今年上半年也有五千四百多萬元。

為此，交通部預告修正「發展觀光條例裁罰標準」，針對非法無照經營旅館、民宿者祭出重罰，其中非法旅館原本開罰十萬至五十萬元，修法後將依照房間數，最高可處兩百萬元；非法民宿的罰鍰，則從六萬至卅萬，提高至十萬至一百萬元。

此外，透過廣告、網站等散布非法旅宿訊息者，罰鍰也從三萬至卅萬元，提高到十萬至一五○萬元，並要求限期移除。非依觀光旅館業管理規則核准的旅館，擅自使用觀光旅館名稱經營者，未來將開罰十萬至兩百萬元，並勒令歇業。

至於非法旅行社、觀光遊樂業者，則將視情節開罰十萬至兩百萬元；觀光遊樂業經主管機關檢查結果有不合規定者，最高裁罰金額也提高到卅萬元。

此外，去年初發生富國島丟包事件，事後業者賠償推託，引發眾怒。由於旅行業辦理旅客出國及國內旅遊業務，未依規定投保履約保證保險，現行僅要求限期三個月內辦妥投保，交通部日前也修法新增罰則，未來將開罰三萬至五十萬元。至於旅行業辦理國內旅遊，須派專人「全程」隨團服務，否則可處一萬至五萬元罰鍰。

中華民國觀光旅館商業旅館同業公會理事長蕭景田表示，樂見政府訂出更明確、更嚴苛的裁罰標準，畢竟做生意目的就是想賺錢，如果非法經營被抓到，裁罰的金額超過過去幾個月所賺的利潤，非法業者壓力大，當然就會逼迫他轉型合法。

蕭景田也提到，後續該關注重點應是地方政府的執行力，呼籲各縣市政府落實稽查非法旅宿，以保障台灣觀光良性發展。

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