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法語音樂劇三面情人 開唱倒數
法語音樂劇巨星演唱會「LES TROIS三面情人」將於本月廿六、廿七日在台北表演藝術中心盛大登場，雙人套票限時九折倒數優惠中，趕快請與最懂你的人一起走進這場跨越時空與情感的音樂盛宴。
此次演唱會集結三位法語音樂劇巨星同台飆唱，包括飾演初代羅密歐的達米安‧薩格（Damien Sargue）、初代茱麗葉的希西莉亞‧卡拉（Cécilia Cara）及摯友班福留的席瑞爾‧尼可萊（Cyril Niccolai），將帶來一場夢寐以求的倒數重逢時刻。
從巴黎風靡全球的經典場景，延伸到這次難得一見的法語音樂劇巨星演唱會，此次演出，距離「羅密歐與茱麗葉」首演已逾廿年，三人不僅代表一個世代的音樂劇傳奇經典，更承載無數劇迷的感動與青春記憶。購票詳情請上udn售票網或官網。
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