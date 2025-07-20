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台塑仁武廠飄異味 允3天內解決

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭韋綺／高雄報導
台塑仁武廠煤場飄異味影響周邊居民生活，廠區已出動風扇及除臭劑要降低空氣中臭味。圖／五和里長許有長提供
台塑仁武廠煤場飄異味影響周邊居民生活，廠區已出動風扇及除臭劑要降低空氣中臭味。圖／五和里長許有長提供

台塑高雄仁武廠周邊居民近日目睹廠區連續數晚瀰漫白色煙霧及刺鼻酸臭味高雄市環保局證實廠區煤倉管理不當，已要求台塑限期改善並裁罰，居民要求台塑盡快解決異味，台塑承諾3天內解決。

環保局表示，7月16、17日接獲異味陳情，派員稽查發現台塑仁武廠汽電共生鍋爐室內煤場本月10日因管理不當產生異味，將依違反空汙法32條規定裁處10萬至500萬元罰鍰，並限期7月30日前完成改善。

仁武地方人士表示，台塑疑因進口劣質印尼煤炭，運輸過程煤炭粉碎，堆置仁武廠煤倉又因高雄連日大雨潮濕導致煤堆底部自燃，逸散異味。仁武區五和里因首當其衝，居民抱怨四起，指台塑處理「慢半拍」，異味飄散多天仍未解決，為此台塑出動排風扇、除臭劑，減少空氣中異味。

居民表示，10幾年前台塑仁武廠就曾因使用印尼煤炭導致自燃起火，遭抗議後改自俄羅斯進口優質煤炭才解決問題，但俄烏戰爭爆發後，近期疑又進口印尼煤炭才出包。

台塑承諾3天內解決煤炭悶燒異味問題，環保局已經要求台塑加強噴灑除臭劑，避免異味逸散，並指居民目擊的白煙，經確認並非濃煙，僅為冷卻水塔產生的水蒸氣。

高雄市 臭味 環保局 台塑

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