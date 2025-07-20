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高雄獼猴傷人今年21件 專家促提升科普

聯合報／ 記者石秀華郭韋綺／高雄報導
壽山國家自然公園管理處轄管的柴山，今年以來發生11名登山客被獼猴抓咬傷事件；圖為動物園外獼猴四處遊走的畫面。記者石秀華／攝影
壽山國家自然公園管理處轄管的柴山，今年以來發生11名登山客被獼猴抓咬傷事件；圖為動物園外獼猴四處遊走的畫面。記者石秀華／攝影

高雄柴山有上千隻獼猴，常下山侵擾住家居民，農業局日前推動「台灣獼猴資料平台」，提供相關資訊盼減輕人猴衝突，隨即又有人被猴子抓傷，據統計，今年至今至少有21名壽山動物園遊客和柴山登山客被獼猴抓、咬傷，專家表示，外地遊客漸多，應再提升科普教育認知。

農業局為減少人猴衝突，日前推動台灣獼猴資料分享平台，不料一周後壽山動物園陳姓女遊客即遭獼猴從背後攻擊抓傷後腦送醫。據壽山動物園統計，近3個月來已有10起遊客遭獼猴攻擊受傷案件。壽山國家自然公園管理處轄管的柴山，今年也有11名登山客被獼猴抓咬傷。

壽山國家自然公園管理處表示，2011年起即針對登柴山民眾投保公共責任意外險，最高可賠50萬元；民眾若在柴山遭獼猴抓咬傷，只要檢附診斷證明，都可實支實付獲賠；呼籲登山客食物勿露白，也勿餵食獼猴，把食物收好，和獼猴保持距離勿接觸。

觀光局表示，壽山動物園有投保公共意外險，但野生動物侵襲不在理賠範圍內，園方除持續加強人猴友善宣導，也安排保全機動巡查，降低人猴衝突。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，獼猴數量多寡跟人類衝突無太大的關係，主因是大部分的人不知如何跟野生動物應對，導致驚慌失措狀況下起衝突。像獼猴跳到遊客身上或翻找背包食物時，常會引起遊客恐慌，此時如果遊客尖叫或一直盯著獼猴，甚至撥、趕，都會讓野生動物覺得「要反擊」。

她表示，壽山近10年來的獼猴約800到1000隻，增幅不多，倒是動物園和柴山遊客變多，不少外地遊客看到獼猴會問「為何不把牠關起來」？但遊客可能不知道，動物園是蓋在山裡，「建立遊客對於獼猴的科普知識，應是要務」。

林美吟建議，登山或遊動物園時看到野生獼猴出沒，最好手上不要提食物或邊走邊吃。遊客可把包包抱在胸前，且包包盡量不要離身，若有獼猴跳到身上，站起來往前走，獼猴就會跳下去。

高雄市 科普 台灣獼猴

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