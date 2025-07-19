紙風車燈怪走進兩廳院廣場 螢光燈海共創魔幻時空

籌備近兩年，由客家委員會與紙風車劇團聯合推出的客家親子劇「燈怪」，今晚在國家兩廳院藝文廣場舉行首演，超過4500位民眾熱情參與，現場螢光燈海閃爍，共創魔幻時空。

由於受颱風外圍環流影響，廣場不時颳起陣風及下陣雨，主辦單位特別準備雨衣供索取，觀眾熱情不減。

演出亮點之一的8公尺高「燈怪」緩慢走進廣場，現場大小朋友驚呼連連，當小朋友大喊「燈燈國王」，巨獸擺頭、眨眼、轉動眼球回應，和小朋友對話。

此次演出打破鏡框式舞台藩籬，讓演員和裝置穿梭舞台及觀眾席，劇團並準備3000支螢光棒讓觀眾隨著音樂、戲劇揮動，與演出頻繁互動，觀眾也成為「燈怪」演出的一員。

根據紙風車劇團發布新聞稿，除了「燈怪」巨型裝置之外，劇組設計15隻又萌又呆的可愛「瓜族」與「燈族」人偶，每個「瓜族」身上都帶著客家圖騰的刺繡，全場觀眾跟著瓜族合唱琅琅上口的「瓜瓜歌」，氣氛嗨到最高點。

「燈怪」明晚還有一場演出，觀眾也可透過客家電視台Facebook及YouTube頻道同步觀賞直播。

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