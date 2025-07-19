免評巴氏量表新制將上路 民團籲建立轉換評估機制

80歲以上免巴氏量表就能申請移工新制，最快7月底上路。民團說，已有失智症家庭面臨移工不續約等「跳槽」，呼籲政府建立相關轉換評估機制，否則恐衝擊照顧困難的家庭。

立法院去年三讀通過就業服務法第46條，包含80歲以上長者聘外籍家庭看護工，得免醫療機構評估，法令後續也經總統令公布；勞動部考量政策上路恐對重症家庭造成衝擊，正研擬配套中。

新制最快預計今年7月底正式上路，居家服務策略聯盟常務監事林金立今天告訴中央社記者，相關效應在今年初開始發酵，尤其是失智症患者家庭，不少已開始面臨外籍家庭看護工選擇不續約，等著要轉換雇主的困境。

林金立指出，現行外籍家庭看護工被視為家庭照顧者，長照服務法卻只管專業照顧者，雖然移工本來就可以轉換雇主，但不該把移工的工作安排交由仲介公司處置；呼籲政府建立評估機制，把外籍家庭看護工納入長照服務一環，否則新制上路後，照顧困難的家庭會更難找到人。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧則提到，人力來源是一大問題，根據勞動部統計，台灣每年約增加1.4萬名外籍看護工，新制等同一口氣新增53萬名具聘僱資格者，但近年東南亞經濟起飛，鄰近還有日本、韓國搶人。

她認為，台灣薪資相對較低，對外籍移工吸引力有限，如何吸引更多外籍人才提供服務是一大挑戰；此外，新制用年齡界定聘僱資格，80歲以上長者的健康程度差異很大，若要妥善配置有限的照護資源，基於失能程度決定照護密度，顯然比用年紀分配較為合理。

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