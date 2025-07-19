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台南旭集甫開幕疑爆食物中毒！多人腹瀉送醫 市府要查了
台南知名連鎖餐飲業者旭集日前傳出疑似食安問題，引發民眾關注。一名家長在社群發文指出，7月14日晚間一家人前往該店用餐後，隔日清晨兩名子女出現嘔吐症狀，緊急送醫並吊點滴，全家陸續出現腹瀉、嘔吐等不適，其中兩名孩童更在隨後幾日間多次進出急診，目前仍住院觀察中。
文章曝光後，有當日同樣用餐的網友留言回應，表示家人也有出現腸胃炎症狀，懷疑為食物中毒。對此，台南市衛生局證實，截至目前已接獲6名發病個案，包含一家四口及2位友人。
衛生局表示，7月15日接獲醫院通報後，立即派員前往業者營業場所稽查，並調查共食食物項目，包括煎干貝、蛤蜊湯及西瓜汁等，現場同時採集4名發病者及8名廚工檢體送驗。目前除該案外，尚未接獲其他類似通報，將持續追蹤檢驗結果，如查有違法，將依食品安全衛生管理法究辦。
衛生局強調，已啟動食安防線機制，嚴格把關民眾飲食安全，後續也將持續監控相關通報狀況，確保食品衛生無虞。
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