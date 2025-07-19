颱風薇帕威力仍在…氣象署晚間持續發布豪雨特報 降雨熱區曝光

中央氣象署今天晚間持續發布豪雨特報，受到颱風薇帕外圍環流影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區及花蓮縣、台東縣已有大豪雨發生，宜蘭縣山區也已有豪雨發生。

氣象署預估，今晚至明日，高雄市山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣、恆春半島及蘭嶼、綠島，仍有局部大雨或豪雨；基隆北海岸、新北、宜蘭、高屏地區及台中、南投山區，亦有局部大雨發生的機率。

氣象署提醒，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水；連日降雨，山區慎防坍方、落石及土石流。

中央氣象署今天晚間持續發布豪雨特報，受到颱風薇帕外圍環流影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區及花蓮縣、台東縣已有大豪雨發生，宜蘭縣山區也已有豪雨發生。 圖／擷自氣象署

商品推薦