新開業就出事？台南知名餐飲疑食物中毒 衛生局採檢送驗
台南市某家知名餐飲日前傳出消費者疑似食物中毒，因這家餐飲新開業不久，隨即引起議論，市府衛生局已派人稽查採檢送驗。
衛生局今天指出，這起疑似食物中毒案源於7月15日醫院通報，衛生局當天稽查餐飲業者現場作業環境，符合食品良好衛生規範準則。
衛生局調查，消費當天有一家4口及2名友人共食煎干貝、蛤蜊湯及西瓜汁，但因共食品項供應完畢，現場已無食餘檢體可供採檢送驗。
不過，衛生局仍採集4名發病個案及8名廚工檢體送驗，目前也未接獲其他客訴。衛生局後續將持續追蹤檢驗結果，如有違法將依食品安全衛生管理法處辦。
🌀最新颱風動態
▪️薇帕今晚解除海警 氣象署不排除下周再有颱風發展
▪️薇帕颱風大雷雨炸台東「國家級警報」響 2地列淹水警戒
▪️颱風假有望？薇帕增強影響擴大 「6縣市」累積雨量達停課標準
▪️薇帕將升格中颱 粉專：南部雨勢增強 下周熱帶系統恐朝向台灣附近
▪️雨彈升級 薇帕颱風外圍環流影響 屏東花蓮台東大豪雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言