新開業就出事？台南知名餐飲疑食物中毒 衛生局採檢送驗

台南市某家知名餐飲日前傳出消費者疑似食物中毒，因這家餐飲新開業不久，隨即引起議論，市府衛生局已派人稽查採檢送驗。

衛生局今天指出，這起疑似食物中毒案源於7月15日醫院通報，衛生局當天稽查餐飲業者現場作業環境，符合食品良好衛生規範準則。

衛生局調查，消費當天有一家4口及2名友人共食煎干貝、蛤蜊湯及西瓜汁，但因共食品項供應完畢，現場已無食餘檢體可供採檢送驗。

不過，衛生局仍採集4名發病個案及8名廚工檢體送驗，目前也未接獲其他客訴。衛生局後續將持續追蹤檢驗結果，如有違法將依食品安全衛生管理法處辦。

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