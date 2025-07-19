曾因視力漸失頹喪 苦眼隱地喜見爾雅50年傳承

爾雅出版社明天（7月20日）滿50周年，今舉辦「爾雅50，經典50」活動。88歲的創辦人隱地走入現場時，全場響起如雷掌聲，這也是隱地雙眼視力漸失、婉拒與外交遊四個月後，首次公開亮相。在場作家紛紛為他打氣並感謝「你挖掘作家的眼力一直很好！」

隱地1975年創辦爾雅出版社，至今出版包括白先勇、王鼎鈞、林海音、琦君、周夢蝶、席慕容等人共908本文學書，自己也寫84本書。2013年，隱地一回搭計程車下車後，因將作家版稅資料留在車上，連跑100公尺追車，翌日睡醒時發現右眼中風、失去視力；在5月甫出版的《苦眼戀書房》，隱地自承左眼因青光眼加劇，雖還可見光，也已「類瞎」，因此停止與外往來。

今天隱地在《文訊》雜誌社長封德屏等人鼓勵下，終於走出自認「苦眼孤獨男」書房，與爾雅眾作家與文友重聚。隱地說，他現在才知道「人不到最後一天，不知道命運」，過去別人告訴他要重視青光眼毛病，否則會瞎掉，他都當耳邊風，越寫越高興；結果罹患青光眼三期，寫作、編書這兩件讓他最快樂的事都不能做。「我原本很樂觀、有力氣，但這四個月覺得世界崩潰。」

隱地說，詩人好友席慕容曾寫信鼓勵他「你不是害怕的人」，他本來也覺得任何問題只要勇於面對，都可解決，也不懂為何人會封閉起來。但現在他完全理解，深深感到人的脆弱與命運的神祕，「可見老天要給我苦難，好更了解別人苦難。」

談到爾雅50年，隱地回顧小時爸爸因生意失敗，把他送到鄉下，直到他10歲才帶來台灣，當時都不識字。惡補上學後，他很快就愛上寫作，也熱中當時盛行的交筆友，卻發現許多文友不久就被爸媽逼著念理工、不准寫作，美好的文章很快不見。「我那時就想要把所有不見的文章都蒐集起來出書」。

隱地說，往後他辦了出版社，有個特色是很重視好作品和資料，總希望好作品讓大家都看到，對作家本人也充滿想像，早早要求要編年表，讓作品和人貫通。「這樣的熱情如果讓爾雅做得稍有特色，和那個10歲不識字的小朋友有點關係。」

作家白先勇早年曾為隱地向仙人掌出版社老闆要回欠款，讓爾雅有開張的資金，今天他讚爾雅深富文學精神與風範，「沒出過媚俗的書」，很不簡單，因為文學不一定賺錢，像他以前開出版社沒多久就倒掉。

「我了解隱地的心。」白先勇說，他完全可以感覺隱地對書的熱愛，可以想像他對每本出版的書都摸個不停，就像隱地自稱的是個「快樂出版人」。學者王德威也讚賞隱地對台灣文學的貢獻，及他筆耕的專注與熱情，「也許隱地視力不是太好，但大家都覺得他還是那麼帥、從容有自信，對文學熱誠一如既往。」

席慕容致詞時彷如對隱地私語，她說隱地從一開始得到別人欣賞、給他機會編書編雜誌，到後來欣賞別人、挖掘作家，讓全球各地都有許多人在看爾雅的書。「這世界都喜歡你，是因為你有個很奇怪的感覺是，你看到喜歡的書，非要把它印出來不可」；她引用隱地名句「在有限的生命裡，做一棵無限的文學樹」，說要代表全球各地讀者向隱地致謝，隱地也感動複述這句話。

今年稍早，隱地曾在書中寫下給爾雅作者的「遺囑」，擔憂若未能在停業前一一告知作者，乾脆先公告只要爾雅結束，版權都歸還作者。封德屏今表示，當時隱地非常頹喪，想說爾雅50可能也沒了，他們則力勸隱地不須因為視力不好就放棄做事，讓隱地看到其他可能。網路新媒體平台「故事」創辦人涂豐恩今宣告，將和《文訊》合作，透過數位、有聲書等方式，讓爾雅作品可長可久。

爾雅今天也公布由百位藝文人士選出的爾雅50本經典，由白先勇《台北人》拔頭籌，王鼎鈞則以「江湖四書」成為入榜最多作家，50經典都由代表人受獎。

爾雅出版社今天公布由百位藝文人士選出的爾雅50本經典，由代表人領獎，圖為學者單德興（右）代為受獎。記者何定照／攝影 爾雅出版社明天（7月20日）滿50周年，今舉辦「爾雅50，經典50」活動。88歲的創辦人隱地（圖左二）走入現場時，全場響起如雷掌聲。記者何定照／攝影

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