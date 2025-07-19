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500碗2025／500碗名單公佈！「新竹」11間入榜、「台南」總數奪亞軍

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「500碗」正式揭曉第三屆完整名單，全台共計有462間小吃店家入榜。圖／500輯攝影團隊提供
「500碗」正式揭曉第三屆完整名單，全台共計有462間小吃店家入榜。圖／500輯攝影團隊提供

在地觀點全台小吃新指南「500碗」，今日（7月19日）正式揭曉第三屆完整名單，全台共計有462間小吃店家入榜。其中「台北」共計入選146間，為各個城市之冠，「台南」、「台中」則各以54間、43間分居於二、三名，顯現台灣小吃各地的多元樣貌。

由50位各方代表人士共同評選的「500碗」名單，今年共有462間小吃入榜，其中429間獲得1碗肯定，28間獲得2碗殊榮。另外「朱記花枝羹」（新北）、「北斗肉圓詹」（彰化）、「北門口肉圓」（彰化）、「邱家小卷米粉」（台南）、「橋頭臭豆腐（宜蘭／花蓮）」等5間名店，各獲得3碗的最高碗數。

以地方分類，今年「台北」入選146間，包括有呈信鵝肉、林家乾麵、黃記魯肉飯等店家；「台南」入選54間，榜單囊括邱家小卷米粉、公園口紅燒土魠魚焿等店家。至於「台中」有43間上榜。除了前三名之外，「新北」入選35間，「高雄」共32間，「彰化」則有25間。屏東、基隆、嘉義、宜蘭、新竹、南投、台東等地，也都有10間以上的佳績。

經常被網友戲稱為「美食沙漠」的「新竹」，本次共計有「廟口鴨香飯」、「鷹王肉圓」、「老店薑母鴨」、「竹蓮肉圓」、「Bebu春嬌粄條」等11間店家上榜。透過榜單，也讓更多民眾看見全台各個地區小吃的精彩。

第三屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2025

主辦單位：500輯

首席贊助：永豐金控、永豐銀行

指定用酒：塔木嶺橡木桶玩家

贊助單位：Pubble氣泡飲、丸莊醬油、法大炸雞

※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

肉圓 彰化 小吃

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