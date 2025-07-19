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影／「不是懷舊，經典依然年輕」爾雅50年選出50經典作品

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
隱地（左）頒獎給封德屏（右）。記者邱德祥／攝影
隱地（左）頒獎給封德屏（右）。記者邱德祥／攝影

由文訊雜誌社及爾雅出版社主辦、策劃執行的「不是懷舊，經典依然年輕：爾雅五十經典五十」活動，今天正式在紀州庵文學森林舉行，邀集兩岸三地的重要學者、作家、編者、出版人，嘉賓包括白先勇、王德威、向陽、席慕蓉、張曉風、陳芳明、蕭蕭、李進文、涂豐恩等，一同為爾雅慶賀，並於活動中公布由百位文化界人士共同票選的經典50書單，為獲選經典書籍之作者頒布獎座。

曾並稱為「文學五小」之一的爾雅出版社，2025年迎來創立五十週年，1975年7月20日，作家隱地（本名柯青華）創立爾雅出版社，以獨到的編輯眼光及出版品味，為華文世界保存並推動無數人文經典，如王鼎鈞《開放的人生》、琦君《三更有夢書當枕》、席慕蓉《時光九篇》、張曉風《我在》、余秋雨《文化苦旅》及《山居筆記》等，撐起了臺灣純文學出版的半片天空。

半世紀以來，爾雅不僅親歷文學潮流的更迭、見證臺灣純文學出版的變化，也以堅定的步伐走出一條典雅的時代之路。爾雅已為台灣文壇培養一片沃土，自創社至今，有多位作家在爾雅出版第一本書，如李進文《一枚西班牙錢幣的自助旅行》、林耀德《一九四九以後》、洪醒夫《黑年慶仔》等，爾雅不僅止於一間出版社，更成為整個臺灣出版史上最珍貴的人情資產。

為了向出版多部經典書籍的爾雅致敬，也為了定錨經典著作立於當代出版的位置，更是為了替未來世代留下彌足珍貴的文學史料，文訊統整了爾雅所出版的近千本書籍，邀集100位臺灣藝文界深具影響力，共同參與經典50書單投票活動。經統計後選出五十部爾雅經典出版品，與讀者一同回望爾雅的重要出版與文化貢獻，思索經典如何生成、傳承與再生，在這片綿延半世紀的文藝風景中，重拾珍貴記憶，冀盼經典永存。

選出的爾雅五十精選作品。記者邱德祥／攝影
選出的爾雅五十精選作品。記者邱德祥／攝影
由文訊雜誌社及爾雅出版社主辦、策劃執行的「不是懷舊，經典依然年輕：爾雅五十經典五十」活動，今天正式在紀州庵文學森林舉行，邀集兩岸三地的重要學者、作家、編者、出版人，嘉賓包刮白先勇、王德威、向陽、席慕蓉、張曉風、陳芳明、蕭蕭、李進文、涂豐恩等，一同為爾雅慶賀，與會者合影。記者邱德祥攝影
由文訊雜誌社及爾雅出版社主辦、策劃執行的「不是懷舊，經典依然年輕：爾雅五十經典五十」活動，今天正式在紀州庵文學森林舉行，邀集兩岸三地的重要學者、作家、編者、出版人，嘉賓包刮白先勇、王德威、向陽、席慕蓉、張曉風、陳芳明、蕭蕭、李進文、涂豐恩等，一同為爾雅慶賀，與會者合影。記者邱德祥攝影

爾雅出版 文學 張曉風

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