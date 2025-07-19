薇帕颱風影響　國泰航明往返香港機場航班將延誤或取消

國泰航空宣布，將調整7月20日(星期日)航班安排，以因應薇帕颱風帶來的影響。

明日原定上午5時至下午6時期間出發或抵達香港國際機場的航班，將會延誤或取消。我們的團隊現正安排受影響顧客乘搭其他航班前往目的地。

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