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台灣原聲唱響捷克最大音樂節 觀眾圍圈唱跳場面壯觀

中央社／ 奧斯特拉瓦19日專電

阿美族迷幻搖滾樂團「漂流出口」與新生代創作歌手「吱吱（郭芝吟）」登上捷克最大多元音樂節，向國際觀眾展現台灣音樂的多元風貌。除了音樂表演，吱吱還教觀眾跳阿美族的大會舞，眾人手拉手圍成巨大圓圈唱跳，場面壯觀。

今年捷克最大多元音樂節Colours of Ostrava有32國藝人參與，推出「亞洲專題」（Asian focus）邀請多位來自日本、韓國、台灣等國音樂人參與。在文化部的支持下，漂流出口與阿美族新生代創作歌手吱吱17、18日登台表演，演出具阿美族文化與即興特色，台下觀眾反應熱烈。

漂流出口表示，很榮幸成為西方國家認識亞洲文化的起點，尤其是在捷克最大音樂節舞台上，讓聽眾看見並聽見台灣當代原住民的音樂，對他們而言意義非凡，「站在台上看到台下人山人海，這個經驗實在太難忘了！」

吱吱表示，她融合自己創作的歌曲與原住民古謠改編，呈現結合爵士、R&B等多元音樂風格，與世界各地的觀眾分享在台灣東海岸成長的故事。

吱吱說，這是她人生首次踏上捷克，也是第一次參加如此大型的國際音樂節。原本擔心語言隔閡會讓表演無法被理解，但當她演唱族語歌曲時，現場觀眾不僅聆聽投入，更一起大合唱，眾人的熱情參與、不吝掌聲，令人感動。

除了音樂表演，吱吱教導台下觀眾跳常見於婚禮與豐年祭的大會舞，眾人手拉手圍成巨大的圓圈唱跳，場面壯觀。她說：「除了唱歌，我居然還能在國外帶大家跳原住民舞蹈，大家也都學得好快，很享受在舞蹈中。」

現場觀眾斯洛伐克民眾Nina behulova表示，吱吱的歌聲很美妙、獨特，像是來自另一個星球。她很喜歡原住民舞蹈，因為這能連結人們，即使有些人一開始不想跳，也被那種能量感染，因而跟著一起跳。

捷克民眾Martins表示，他很喜歡吱吱的演出，非常精彩，因此他今天再次來聽她的演唱，「她真的很棒，鼓手與吉他手也很優秀。」

德國觀眾Karl Mattes身披中華民國國旗，聽漂流出口的表演。他表示，他過去在台灣住了4年，很開心今年在捷克看到台灣的音樂表演，聽到台灣的歌讓他想起過去的美好回憶。

駐捷克代表處文化組表示，奧斯特拉瓦（Ostrava）曾是工業重鎮，如今已轉型成充滿活力的文化城市。今年6月舉辦的「Czech Music Crossroads」音樂展示會以「台灣」為焦點國，7月登場的「Colours ofOstrava」音樂節則聚焦台灣原住民音樂的獨特魅力，透過串聯這2大音樂盛會，提升台灣文化的國際辨識度與影響力。

Colours of Ostrava自2002年創辦以來是中東歐最大的音樂節之一，並多次入選「歐洲節慶大獎」（European Festival Awards）前10大藝術節，每日入場觀眾數可達4萬人次。今年英國搖滾巨星史汀（Sting）、美國電音團體「老菸槍雙人組」（TheChainsmokers）等知名音樂人皆出席表演。

音樂節每年在捷克第三大城奧斯特拉瓦的工業建築遺址Dolní Vítkovice舉辦，將「鋼鐵工業風」獨特地景與音樂節融合，成為音樂節的亮點。

音樂 觀眾 捷克

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