口渴再喝太慢了！工地男2天沒排尿昏厥 醫：高溫熱傷害患者多3成
最近天氣高溫炎熱，1名在工地上班的44歲男子，日前上班上到一半，突然覺得身體發熱，右上腹和左下腹疼痛，而且視力變得模糊，身體極度不舒服，幾乎要昏厥，送醫急救診斷為急性腎衰竭、代謝性酸中毒，住院治療後才恢復正常，醫院表示，近來熱傷害患者至少多了三成。
病患指出，平日在工地上班，近來因為天氣酷熱流汗流很多，幾乎上衣都被汗水弄濕，水分也補充很少，幾乎兩天沒尿尿，沒想到上班上到一半，頭昏快要昏倒，同事發現後趕緊把他送到醫院急診，不但血壓逐漸變低，緊急搶救，進一步檢查與詢問，得知已經兩天沒有小便，血液中的尿素氮、肌酸酐皆飆高，診斷為急性腎衰竭、代謝性酸中毒，住院治療後3天才出院。
大甲李綜合醫院表示，患者到院時血壓低，昏厥到幾乎休克，檢查後發現，血液中尿素氮達60.2mg/dl（正常值約在7~20mg/dl間），肌酸酐達6.74 mg/dl（正常0.7-1.3 mg/dl），也有高血磷症狀，生命徵象不穩定，緊急急救住院治療，身體才逐漸恢復正常。
腎科醫師陳采峯說，近期天氣熱，收治熱傷害的患者，比去年同期至少多了三成，一般人在大量流汗的情形下導致血容量不足、電解質流失，造成脫水、血鈉低、急性腎衰竭、代謝性酸中毒，嚴重到意識模糊，天氣持續酷熱，一定要記得隨時補充水分，不要以為自己有喝水就是補充水分，一定要喝夠量，隨時補充，等到口渴再喝水就太慢了。
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