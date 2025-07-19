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口渴再喝太慢了！工地男2天沒排尿昏厥 醫：高溫熱傷害患者多3成

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
醫師提醒民眾天氣炎熱要隨時補充水分，強調一般人在大量流汗的情形下，將導致血容量不足、電解質流失。圖／大甲李綜合醫院提供
醫師提醒民眾天氣炎熱要隨時補充水分，強調一般人在大量流汗的情形下，將導致血容量不足、電解質流失。圖／大甲李綜合醫院提供

最近天氣高溫炎熱，1名在工地上班的44歲男子，日前上班上到一半，突然覺得身體發熱，右上腹和左下腹疼痛，而且視力變得模糊，身體極度不舒服，幾乎要昏厥，送醫急救診斷為急性腎衰竭、代謝性酸中毒，住院治療後才恢復正常，醫院表示，近來熱傷害患者至少多了三成。

病患指出，平日在工地上班，近來因為天氣酷熱流汗流很多，幾乎上衣都被汗水弄濕，水分也補充很少，幾乎兩天沒尿尿，沒想到上班上到一半，頭昏快要昏倒，同事發現後趕緊把他送到醫院急診，不但血壓逐漸變低，緊急搶救，進一步檢查與詢問，得知已經兩天沒有小便，血液中的尿素氮、肌酸酐皆飆高，診斷為急性腎衰竭、代謝性酸中毒，住院治療後3天才出院。

大甲李綜合醫院表示，患者到院時血壓低，昏厥到幾乎休克，檢查後發現，血液中尿素氮達60.2mg/dl（正常值約在7~20mg/dl間），肌酸酐達6.74 mg/dl（正常0.7-1.3 mg/dl），也有高血磷症狀，生命徵象不穩定，緊急急救住院治療，身體才逐漸恢復正常。

腎科醫師陳采峯說，近期天氣熱，收治熱傷害的患者，比去年同期至少多了三成，一般人在大量流汗的情形下導致血容量不足、電解質流失，造成脫水、血鈉低、急性腎衰竭、代謝性酸中毒，嚴重到意識模糊，天氣持續酷熱，一定要記得隨時補充水分，不要以為自己有喝水就是補充水分，一定要喝夠量，隨時補充，等到口渴再喝水就太慢了。

腎臟科醫師陳采峯說，一名患者流汗多不喝水，兩天沒尿尿導致急性腎衰竭。圖／大甲李綜合醫院提供
腎臟科醫師陳采峯說，一名患者流汗多不喝水，兩天沒尿尿導致急性腎衰竭。圖／大甲李綜合醫院提供

患者 中毒

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