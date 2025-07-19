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「互助喘息」撐著彼此喘息時光 連結照顧者們成新家人

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
從國外「時間銀行」概念延伸，中華民國家庭照顧者關懷總會推動的「互助喘息服務計畫」，讓每一個被照顧者與照顧者間串起互助網路，也獲得足夠休息。示意圖。本報資料照片
從國外「時間銀行」概念延伸，中華民國家庭照顧者關懷總會推動的「互助喘息服務計畫」，讓每一個被照顧者與照顧者間串起互助網路，也獲得足夠休息。示意圖。本報資料照片

從國外「時間銀行」概念延伸，中華民國家庭照顧者關懷總會推動的「互助喘息服務計畫」，讓每一個被照顧者與照顧者間串起互助網路，也獲得足夠休息。家總秘書長陳景寧分享計畫從發想過程到實際執行的過程，也看到家庭照顧者彼此間意想不到效果。

互助喘息是將家中需要照顧的長輩，送到日照中心等據點，每一個家庭輪流「值班」，值班照顧者會搭配專業照服員，其他人則可以喘息、享受假日。

「早在新冠疫情前就有初步構想，但當時想法太天真。」陳景寧表示，當時初步構想只是4個家庭一組，兩人照顧，兩人休息，很快就遇到問題，有照顧者告訴她，他可以碰自家長輩的身體，但沒辦法帶其他長輩上如廁所，從此經驗得知，單純「換工」的模式，是沒辦法成形的。

接著，家總跟台北護理健康大學教授陳正芬、健康科技學院院長洪論評、淡江大學會計系教授韓幸紋等人合作，入選國科會「以包容為導向之科技計畫」。

陳景寧說，在團隊擴大、多了支持後，開始以「一位有薪水的專業照服員」加上「志工照顧者」搭配，並且打造科技平台媒合排班、並且計算成本效益，例如評估一位專業照服員搭配幾位志工時，最多能照顧多少位長者等；目前仍持續測試希望找出多樣化的成本效益組合。

推動過程中，發現不少家屬長期照顧失智長輩，有不少安撫妙招。陳景寧說，家庭照顧者其實很厲害，原本可能沒預料到他的能量，不僅能照顧好自己家人，還能和照服員分享照顧方法。例如，某個長輩會找自己的兒子，兒子分享拿一些紙給她撕，就可讓情緒緩和下來。

第二，長輩適應環境的能力。陳景寧說，在打破家中緊張環境，或是增加社交後，長輩行為也跟著變有序。有些長者在家中不願意吃飯，但是來互助喘息據點後，看到其他人在吃飯，自己也吃得津津有味。

第三，照顧者彼此成為「新家人」。陳景寧分享，不少「換工」照顧者們都會成立LINE群組，彼此交換訊息，互相安慰，特別是單獨照顧長輩的照顧者，可能有些對原本家人有怨懟，反而獲得吐苦水、補此體諒的機會。

長輩 照服員 家人

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