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1人幫忙顧8小時 長照3.0正式納「互助喘息」司長：將擴大推動

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
互助喘息服務試辦計畫將納入衛福部長照系統。示意圖，人物與新聞無關。本報資料照片
互助喘息服務試辦計畫將納入衛福部長照系統。示意圖，人物與新聞無關。本報資料照片

衛福部日前「互助喘息服務試辦計畫整合規畫案」決標，440萬元預算由家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）取得，將擴大服務據點納入長照3.0計畫中試辦。衛福部長期照顧司司長祝健芳指出，原先互助喘息是民間性質，但接下來將納入長照3.0擴大推動。

家庭照顧者關懷總會先前推出「互助喘息」服務，由一名專業照服員，搭配一名家庭照顧者作為志工，在全台約20個據點，輪流照顧署名長輩，並且每周輪流，讓其他人從照顧中休息。

祝健芳表示，互助喘息計畫原先是台北護理健康大學教授陳正芬執行的國科會計畫，跟家總一起推動，是學術研究跟民間自發性質；透過週末六日的閒置空間，將長輩放置在日照中心、巷弄長照站等地。讓一個照顧者負擔八小時照顧時間，讓其他照顧者也能夠輪流休息獲得完整假日、處理私事。

國科會的支持計畫將明年初結束，協助建置媒合派案系統，未來將目標拓展到50處據點，希望有更多單位願意投入服務。家庭照顧者總會秘書長陳景寧說，原先設計是希望照顧者可以有完整休息，透過照顧者互助，由專業照服員搭配減少照護負荷。然而，不少被照顧的長輩來據點後反而更開心，據點加強社會連結，比起原本生活更有趣。

陳景寧表示，互助喘息有三大特色「值一喘二」、「及時交換」、「兩次體驗」。值班照顧長者八小時一次後，可以有兩天休息時間，兩天的休假必須盡快使用，年底一道迴歸零重新計算，因此例如七月第一個周日照顧後，接下來兩個周日就可以休息。再者，由於長輩要適應環境，照顧者也要熟悉運作模式，因此加入前必須先「免費體驗兩天」。

陳景寧解釋，每一次送長輩來仍需要負擔約200多元的費用，因為有餐食、活動材料費等，但為讓鼓勵嘗試，前兩次不用負擔，一次讓照顧者用「實習生」身份參與值班照顧其他長輩，一次讓長輩適應環境也讓照顧者體驗完整喘息。她強調，體驗凸顯計畫包容精神，不拒絕任何人，只要送得出來、留得住計畫就會繼續。

長輩 長照 照服員

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