快訊

饕客快收藏！第三屆500碗得獎名單公布 5小吃店獲最高3碗殊榮

聽新聞
0:00 / 0:00

代謝異常脂肪肝「無藥可用」 醫示警：4位肥胖兒童1人中重度脂肪肝

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
兒童肝膽疾病防治基金會今天舉辦25周年公益記者會。圖／基金會提供
兒童肝膽疾病防治基金會今天舉辦25周年公益記者會。圖／基金會提供

過去認為成人才會罹患脂肪肝，但隨兒童肥胖問題日益嚴重，兒少脂肪肝問題備受醫界重視，台灣肝臟研究學會與台灣小兒消化醫學會近期發表「兒少與青少年代謝異常相關脂肪肝病」共識聲明，兒童肝膽疾病防治基金會今天舉辦25周年公益記者會，台北榮總兒童腸胃科主任林裕誠表示，台灣每4位肥胖兒童，就有1人罹患中度以上脂肪肝，且多數病人無明顯症狀，且病患目前無藥可用。

醫界過去使用「非酒精性脂肪肝病」用詞，林裕誠說，兒童脂肪肝多半與飲酒無關，且背後真正原因是代謝異常，因此國際醫學界已在2023年正式將前述名稱變更為「代謝異常相關脂肪性肝炎」，本次國內共識聲明中，也正式更名。全球兒童代謝脂肪肝盛行率為7.4%，肥胖兒童代謝脂肪肝盛行率則高達52.%%，國內數據則是每4位肥胖兒童，就有1人中重度脂肪肝。

林裕誠表示，根據現有研究，兒童代謝脂肪肝不至於引發肝硬化、肝癌，但若不積極介入，兒童成年後肝臟持續惡化，最終仍會導致肝功能衰竭，需要肝臟移植。台灣一項肥胖兒童追蹤研究顯示，約半數脂肪肝患者，控制體重後可恢復健康，顯示兒童代謝脂肪肝具可逆性，但仍有4分之1病人疾病惡化。

衛福部國健署副署長魏璽倫表示，台灣可望在2025消除C型肝炎，透過疫苗政策、治療銜接，未來也很有機會消除B型肝炎，除了這兩大類病毒性肝炎外，「非B非C」的代謝性肝病，將是肝病另一大挑戰，若孩童早期未建立良好健康觀念，長大成人後，衍生代謝性肝病問題機率高。

林裕誠說，目前唯一對兒童脂肪肝有效治療方式為改善生活習慣，國外雖有藥物核准，可用於成人脂肪肝，但尚無任何藥物獲准用於兒童，雖有少數研究顯示，維生素E可能對降低兒童脂肪肝有幫助，但長期服用的安全性，目前仍不明。呼籲家長協助孩童控制體重、增加運動量、減少攝取含糖飲料與高熱量食物，才能從根本改善兒童脂肪肝。

脂肪肝 肥胖 肝病

延伸閱讀

手搖飲點無糖就健康了？醫提醒「糖分陷阱」：數年後讓你糖尿病、脂肪肝

不菸不酒！60歲男腰痛竟查出6公分肝癌 醫：愛吃「這一味」惹禍

酸到看不見目睭！網曝「1神奇妙用」熱心提醒：有貨趕快囤

百萬人吃的止痛藥「超過一點就會永久肝損傷」藥劑師曝潛在危險

相關新聞

口渴再喝太慢了！工地男2天沒排尿昏厥 醫：高溫熱傷害患者多3成

最近天氣高溫炎熱，1名在工地上班的44歲男子，日前上班上到一半，突然覺得身體發熱，右上腹和左下腹疼痛，而且視力變得模糊，...

「互助喘息」撐著彼此喘息時光 連結照顧者們成新家人

從國外「時間銀行」概念延伸，中華民國家庭照顧者關懷總會推動的「互助喘息服務計畫」，讓每一個被照顧者與照顧者間串起互助網路...

1人幫忙顧8小時 長照3.0正式納「互助喘息」司長：將擴大推動

衛福部日前「互助喘息服務試辦計畫整合規畫案」決標，440萬元預算由家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）取得，將擴大服務據點納入...

代謝異常脂肪肝「無藥可用」 醫示警：4位肥胖兒童1人中重度脂肪肝

過去認為成人才會罹患脂肪肝，但隨兒童肥胖問題日益嚴重，兒少脂肪肝問題備受醫界重視，台灣肝臟研究學會與台灣小兒消化醫學會近...

下午1時47分花蓮縣近海規模3.7地震 最大震度1級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天下午1時47分，在花蓮縣政府北北東方17.1公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模3....

癌因性疲憊「不是單純的累」 醫：中重度疲憊需用藥治療

癌症治療除副作用外，也會導致疲憊症狀，根據國內流行病學調查，高達92%癌症病人曾出現疲憊症狀，超過4分之1為中重度疲憊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。