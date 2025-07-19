代謝異常脂肪肝「無藥可用」 醫示警：4位肥胖兒童1人中重度脂肪肝

過去認為成人才會罹患脂肪肝，但隨兒童肥胖問題日益嚴重，兒少脂肪肝問題備受醫界重視，台灣肝臟研究學會與台灣小兒消化醫學會近期發表「兒少與青少年代謝異常相關脂肪肝病」共識聲明，兒童肝膽疾病防治基金會今天舉辦25周年公益記者會，台北榮總兒童腸胃科主任林裕誠表示，台灣每4位肥胖兒童，就有1人罹患中度以上脂肪肝，且多數病人無明顯症狀，且病患目前無藥可用。

醫界過去使用「非酒精性脂肪肝病」用詞，林裕誠說，兒童脂肪肝多半與飲酒無關，且背後真正原因是代謝異常，因此國際醫學界已在2023年正式將前述名稱變更為「代謝異常相關脂肪性肝炎」，本次國內共識聲明中，也正式更名。全球兒童代謝脂肪肝盛行率為7.4%，肥胖兒童代謝脂肪肝盛行率則高達52.%%，國內數據則是每4位肥胖兒童，就有1人中重度脂肪肝。

林裕誠表示，根據現有研究，兒童代謝脂肪肝不至於引發肝硬化、肝癌，但若不積極介入，兒童成年後肝臟持續惡化，最終仍會導致肝功能衰竭，需要肝臟移植。台灣一項肥胖兒童追蹤研究顯示，約半數脂肪肝患者，控制體重後可恢復健康，顯示兒童代謝脂肪肝具可逆性，但仍有4分之1病人疾病惡化。

衛福部國健署副署長魏璽倫表示，台灣可望在2025消除C型肝炎，透過疫苗政策、治療銜接，未來也很有機會消除B型肝炎，除了這兩大類病毒性肝炎外，「非B非C」的代謝性肝病，將是肝病另一大挑戰，若孩童早期未建立良好健康觀念，長大成人後，衍生代謝性肝病問題機率高。

林裕誠說，目前唯一對兒童脂肪肝有效治療方式為改善生活習慣，國外雖有藥物核准，可用於成人脂肪肝，但尚無任何藥物獲准用於兒童，雖有少數研究顯示，維生素E可能對降低兒童脂肪肝有幫助，但長期服用的安全性，目前仍不明。呼籲家長協助孩童控制體重、增加運動量、減少攝取含糖飲料與高熱量食物，才能從根本改善兒童脂肪肝。

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