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公車撞死名醫 醫師公會哀悼 籲主管機關徹查 還行人安全環境

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

台北市中正區路口，近總統官邸處，今天上午發生死亡車禍，部立桃園醫院外科主任周佳正在過馬路時，遭公車撞傷，送醫仍不治。中華民國醫師公會全國聯合會發聲明，表達最沉痛的悼念與誠摯的哀悼，也喊話政府「還給行人一個真正安全的通行環境」。

醫師公會全聯會聲明指出，周佳正醫師長年奉獻於乳房外科領域，醫術精湛，醫德高尚，視病猶親，曾為無數乳癌患者重燃希望與尊嚴。其對醫療專業的堅持與仁心仁術，廣受病人、同儕與社會肯定，堪稱我國醫界典範。本次驟逝對台灣醫療界乃至無數患者而言，皆為無可彌補之重大損失。

醫師公會全聯會向周醫師的家屬致上最深切之慰問，也呼籲主管機關與交通執法單位徹底調查本起事故，檢討公共運輸的駕駛安全與教育訓練制度，強化斑馬線行人優先權之執法與宣導,避免類似悲劇再次發生，還給行人一個真正安全的通行環境。

醫師公會全聯會理事長周慶明指出，事發地點鄰近醫界時常舉辦講座地點，聞訊深感震驚輿哀慟，自己十分遺憾，致上最沉痛的悼念與誠摯的哀悼。全聯會將與醫界共同追思周佳正醫師的奉獻與精神．並持續關注其病患後續照護與權益之維護，期望社會各界一同正視並強化行人交通安全，共同打造醫療人員與民眾均可安心生活的社會。

部桃外科部主任周佳正臉書自畫像。圖／周佳正臉書
部桃外科部主任周佳正臉書自畫像。圖／周佳正臉書

醫界 醫師 行人

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