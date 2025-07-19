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下午1時47分花蓮縣近海規模3.7地震 最大震度1級

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
小區域有感地震報告。圖／中央氣象署提供
小區域有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天下午1時47分，在花蓮縣政府北北東方17.1公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模3.7地震，地震深度20.5公里。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度2級、宜蘭縣地區最大震度1級。

花蓮縣政府 地震 南投縣

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