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下午1時47分花蓮縣近海規模3.7地震 最大震度1級
中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天下午1時47分，在花蓮縣政府北北東方17.1公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模3.7地震，地震深度20.5公里。
各地震度級：花蓮縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度2級、宜蘭縣地區最大震度1級。
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