癌因性疲憊「不是單純的累」 醫：中重度疲憊需用藥治療

癌症治療除副作用外，也會導致疲憊症狀，根據國內流行病學調查，高達92%癌症病人曾出現疲憊症狀，超過4分之1為中重度疲憊，且3分之1患者可能因癌因性疲憊，中斷癌症治療。臨床醫師指出，癌因性疲憊成因複雜，最常見的負面影響，是病人因疲憊而放棄治療，建議中重度以上癌因性疲憊病人，與醫師討論，使用藥物減輕疲憊。

癌因性疲憊已被國際醫學指引，認定為一項疾病，卻是癌症病友最長輕忽的症狀之一，美國國家綜合癌症網絡（NCCN）及ICD-10國際疾病分類，均將癌因性疲憊列為需介入管理的「疾病」，與單純疲憊不同，且在治療前、中、後，都有可能發生。

台北榮總輸血醫學科主任劉峻宇指出，癌疲憊成因複雜，可能因癌症本身或治療所導致，影響層面廣泛，常見症狀包括無法集中注意力、睡眠障礙、情緒低落等症狀，不僅影響病患生活品質，與治療意願，還會進一步削弱病患對治療的耐受度與信心。

劉峻宇說，他曾遇過患者因癌因性疲憊而放棄治療，凸顯早期介入的重要，最新癌疲憊臨床治療指引指出，輕度疲憊者可透過睡眠、營養與運動等非藥物方式緩解；若已達中重度，則建議與醫師討論，合併使用藥物治療，包括類固醇、精神刺激藥物、參類產品，以及針對癌疲憊核准的處方藥物等。

近期癌疲憊處方新藥納入健保，適用於乳癌患者，91%患者症狀改善，93%患者其醫師建議持續使用延續治療效果。臨床研究發現，食道癌患者接受化放療時合併癌疲憊藥物，對於提升存活率與免疫調節，展現正面效果；這2項臨床研究已分別發表於2024台北國際乳癌研討會及2024年歐洲腫瘤學學會（ESMO）。

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