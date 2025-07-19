花蓮一家八人靠精神疾病拿數千萬保險判無罪 專家揭露真相

花蓮一戶家庭以精神疾病為由，向保險公司申請數千萬元保險理賠，卻被發現住院期間頻繁外出逛街、聚餐與遊玩，遭控詐欺；但法院因無法證明其裝病，判決無罪確定，引起社會廣泛關注。

該家庭包含七、八名成員，多人先後以精神疾病住院，成功向保險公司申請巨額理賠。調查發現，這些人在住院期間多次請假外出，不但逛街、吃飯，甚至旅遊，與一般對精神病患的認知大相逕庭。社會大眾質疑是否故意「裝病」，藉此獲取保險金。

法院在審理過程中嘗試委託多家醫院進行精神科鑑定，確認是否存在裝病行為以及住院的必要性，卻皆遭拒絕。多數精神科醫院認為鑑定困難且報酬不足，無法提供客觀判斷。最終法院認為，目前醫學無法以客觀證據判定裝病，依法判決被告無罪。

精神科醫師沈政男指出，精神疾病診斷迄今仍主要依靠病人主觀描述與醫師的臨床判斷，缺乏可供客觀驗證的生物標記。這使得真假病患難以分辨，也給了部分人「詐病」的空間。他舉例，曾有住院病患在期間請假外出，甚至因此懷孕回院，說明精神病房的監控與病人行為有時存在差距。

沈政男說明，精神醫學的生物標記研究雖已累積上萬篇論文，但常因無法重複實驗結果而未能突破。他以美國1973年的一項著名實驗為例，八名正常人佯裝有幻聽入院，七人成功獲診斷為思覺失調症，這項實驗揭示精神科診斷的模糊性。

此案暴露出精神病診斷與司法間的矛盾，司法需有明確證據方能定罪，精神醫學卻無法提供絕對客觀的判斷標準，導致難以偵測詐病。此外，精神病房的住院及外出管理仍存挑戰，醫師若嚴格限制，病人可能轉而尋找其他醫療機構。

沈政男呼籲，社會大眾應理解精神疾病的複雜性，並期望精神醫學界能在未來研發出更精確的診斷工具。同時，他建議精神病院應提高透明度，開放外部監督，以消除誤解，促進病患權益與公共安全的平衡。而一般人，包括司法人員，對於精神病房的運作還是相當陌生與困惑，甚至質疑，亟需加強理解與溝通。

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