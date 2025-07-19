七旬老翁高處墜落骨盆骨折瀕臨休克 跨科別團隊治療保住一命

72歲吳姓老翁不慎從高處摔落，緊急送醫院急診，雖然他當下意識清楚、血壓正常，但心跳高達150下，瀕臨休克狀態。經影像檢查，發現老翁有不穩定的骨盆骨折及薦椎骨折，還有骨盆腔血管破裂出血等問題。幸好在放射科、加護病房及骨科的跨團隊合作下，老翁順利康復出院，恢復正常生活。

大千綜合醫院骨科主任范姜治澐表示，傷者送至急診時，第一時間即啟動外傷小組團隊共同處理。因傷者下背及右大腿疼痛無法活動，加上瀕臨休克，因此先以骨盆固定帶予以固定，並給予靜脈輸液及輸血來穩定生命徵象，再由放射科醫師進行骨盆腔血管攝影及栓塞止血，送入加護病房進行後續照護及觀察。幸好傷者止血後生命徵象穩定，且沒有其他器官損傷，但骨折位移較多，需手術復位固定，隔天就接受骨折復位鋼板鋼釘固定手術，術後3天轉入一般病房進行復健治療，一周後順利出院。

范姜治澐指出，台灣每年約有200例骨盆骨折，其中可分為骨質疏鬆造成的脆弱性骨盆骨折，還有因重大外力造成的創傷性骨盆骨折。嚴重的骨盆骨折常合併有身體多處骨折、神經血管損傷或生殖泌尿系統的多重傷勢，治療上必須同時與一般外科、影像診療科、泌尿科等跨科別通力合作治療傷患。

他說，由於骨盆構造複雜，又有許多重要器官、神經及血管，手術不易且風險極高，對醫療團隊是很大的挑戰，如果發生骨折粉碎或傷及髖臼，手術困難度更是大增，即使積極治療，仍可能造成坐骨神經損傷，或日後產生股骨頭壞死、創傷性關節炎等後遺症，需要進行後續的人工髖關節置換。

范姜治澐表示，大多數長輩因骨質疏鬆造成的骨盆骨折，因傷害力道不大，多屬於穩定型骨折，不需接受手術治療，以一般保守治療3個月後即可恢復一般活動。這次的病人是由高處墜落，骨折嚴重位移且年紀大、骨質較疏鬆，不論是急救過程、手術治療、後續照護，都考驗醫療團隊的經驗及技術，透過密切配合且即時處理，才能讓病人獲得較好的預後。 范姜治澐表示，重大外力造成的創傷性骨盆骨折，手術不易且風險極高，需要醫療團隊密切合作。圖／大千綜合醫院提供 老翁在接受骨折復位鋼板鋼釘固定手術後(藍圈處)，順利康復出院。圖／大千綜合醫院提供

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