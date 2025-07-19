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非法旅宿零容忍！交通部預告修正裁罰標準 最高可罰200萬元

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
交通部17日預告修正《發展觀光條例裁罰標準》部分條文，針對觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，若有違規情事，修正裁罰依據、處罰範圍及裁罰基準。示意圖。圖／AI生成
交通部17日預告修正《發展觀光條例裁罰標準》部分條文，針對觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，若有違規情事，修正裁罰依據、處罰範圍及裁罰基準。示意圖。圖／AI生成

交通部17日預告修正《發展觀光條例裁罰標準》部分條文，針對觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，若有違規情事，修正裁罰依據、處罰範圍及裁罰基準。其中，為打擊非法旅宿，裁罰基準明訂更細膩，只要有2間房間以下用來經營觀光旅館業務，就可裁罰10萬元並勒令歇業，3-5間則可裁罰30萬元，6-8間可裁罰50萬元，依此類推，最高可裁罰200萬元，且經勒令歇業仍繼續經營者，得按次並依當次查獲房間數裁罰金額加倍處罰，最高以新台幣200萬元為限。

今年4月2日公布實施的《發展觀光條例》部分條文修正，主要針對非法旅宿業加重罰則，並提高廣告罰鍰。其中，未依法領取登記證的旅館業，罰鍰上限從新台幣50萬元提高到200萬元；民宿則從6萬至30萬元提高到10萬至100萬元。此外，對於透過廣告、網站等散布非法旅宿訊息者，罰鍰也從3萬至30萬元提高到10萬至150萬元，並要求限期移除相關廣告。

為配合上述修法，交通部日前預告修正《發展觀光條例裁罰標準》部分條文，針對未領取觀光旅館業營業執照而經營觀光旅館業務者，房間數只要有房間數1-2間，就可處10萬元並勒令歇業，房間數3-5間，處30萬元並勒令歇業，房間數6-8間，處50萬元並勒令歇業，房間數9-10間，處80萬元並勒令歇業，房間數11-30間，處120萬元並勒令歇業，房間數31-50間，處160萬元並勒令歇業，房間數51間以上，處200萬元並勒令歇業。且經勒令歇業仍繼續經營者，得按次並依當次查獲房間數裁罰金額加倍處罰，最高以新台幣200萬元為限。

此外，觀光旅館業經主管機關實施定期或不定期檢查之結果，有不合規定事項，經令限期改善，屆期未改善者，將提高罰鍰金額，可處3萬元以上30萬元以下罰鍰。非依觀光旅館業管理規則核准之旅館，擅自使用觀光旅館名稱經營觀光旅館業務，處10萬元以上、200萬元以下罰鍰並勒令歇業。

未領取觀光旅館業營業執照而經營觀光旅館業務，以廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他媒體等，散布、播送或刊登營業之訊息，依照現行條文僅處3萬元罰鍰，但預告修正的新條文則可處10萬元以上、150萬元以下罰鍰，並命限期移除；屆期不履行者，得按次處罰。旅館業的裁罰標準也比照觀光旅館業一併修正。

至於未領取旅行業執照而經營旅行業務者，初犯責處10萬元並勒令歇業，第二次則罰到50萬，第三次罰到100萬，違規4次以上則處最高200萬元。未領取觀光遊樂業執照而經營觀光遊樂業者，提高裁罰金額處10萬元以上、200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。觀光遊樂業經主管機關檢查結果有不合規定者，最高裁罰金額也提高到30萬元。

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