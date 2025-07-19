暑假赴日旅遊潮 疾管署提醒百日咳正嚴峻 兒童先打疫苗

暑假旅遊旺季到，加上日幣走貶，日本旅遊成不少國人出國首選，然而近期日本百日咳疫情嚴峻，並且感染者有六成都是青少年。疾管署發言人羅一鈞提醒，日本當地評估因為夏季炎熱，室內活動時間增加，加上暑假人流提升，感染風險上升並且預期疫情會延續，因此提醒兒童赴日前完整接種疫苗。

我國百日咳病例在5月開始上升，截至6月底已經累積35例本土病例，病例數達到10年同期新高。然而，類似狀況也在日本發生，7月第一周（6月30日至7月6日）)通報3578例，較前一周3353例上升225例，單周新增病例數是2018年以來新高，其中以東京都277例最多，其次為埼玉縣254例。

羅一鈞引述日本當地防疫單位評估，近期疫情嚴峻是因為進入夏季後天氣炎熱，民眾在室內活動時間增加，提高感染風險。另暑假期間，人群交流機會增加，疫情預期將持續。

日本全年累積已逾4.3萬例，並報告4例嬰幼兒死亡案例，另多地發現抗藥性菌株。羅一鈞說，今年百日咳病例近60%為青少年，日本專家認為常規疫苗保護效力至中學、小學時已降低，所以感染風險上升，建議於小學入學前或11至12歲時接種追加劑。

我國幼兒百日咳常規疫苗接種時程，分別於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入國小前各提供1劑百日咳相關疫苗接種。羅一鈞建議，家長需注意赴日旅遊的兒童應先完整接種百日咳相關疫苗，返台後如有久咳難癒症狀請戴口罩就醫告知旅遊史。

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